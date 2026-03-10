Rosanna Arquette zweifelt am Suizid von Virginia Giuffre

Rosanna Arquette (66) erhebt schwere Zweifel am offiziellen Todesgrund von Virginia Giuffre (†41). In einem neuen Interview mit der Times of London spricht die Schauspielerin offen darüber, dass sie nicht daran glaubt, dass Virginia Suizid begangen hat. "Ich kannte Virginia. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst getötet hat", erklärte Rosanna in dem Interview. Virginia, die im Alter von 41 Jahren starb, war eine der bekanntesten Anklägerinnen von Jeffrey Epstein (†66) und spielte auch im Fall von Andrew Mountbatten-Windsor (66) eine zentrale Rolle. Nun schildert Rosanna, die Virginia persönlich kannte und mit ihr in engem Austausch stand, warum sie die offizielle Version ihres Todes nicht akzeptiert.

Die Schauspielerin erklärte in dem Gespräch auch, warum sie sich den Opfern von Jeffrey Epstein besonders verbunden fühlt. Sie selbst gehört zu den Anklägerinnen des in Ungnade gefallenen Filmproduzenten Harvey Weinstein (73) und hat aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen engen Kontakt zu den Frauen, die gegen Epstein aussagten. "Ich hatte viele Gespräche mit den Epstein-Frauen", verriet Rosanna. "Diese Frauen sind jetzt Kriegerinnen", betonte sie weiter und fügte hinzu: "Und wir müssen sie schützen." Virginia war eine der bekanntesten Anklägerinnen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein und hatte durch ihre Aussagen eine zentrale Rolle bei der Aufdeckung seiner Verbrechen gespielt.

Virginia hinterlässt drei Kinder und bleibt vielen als mutige Klägerin gegen Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (64) und Andrew Mountbatten-Windsor in Erinnerung. Sie hatte außergerichtliche Vergleiche sowohl mit Andrew als auch mit Ghislaine Maxwell erreicht, bevor sie verstarb. In ihren Memoiren "Nobody's Girl" hielt sie ihre Erlebnisse und ihren Kampf gegen ihre Peiniger fest. Ihr Bruder Sky Roberts hatte sie in der Vergangenheit als außergewöhnlich und stark beschrieben, trotz der schweren Last ihrer Erfahrungen. Virginia war eines der bekanntesten Opfer in einem der größten Missbrauchsskandale der jüngeren Geschichte.

Getty Images Rosanna Arquette, Schauspielerin

Imago Virginia Roberts Giuffre, August 2019

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre und ihre Kinder

