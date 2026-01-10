El Hotzo sieht sein Fremdgeh-Geständnis heute als "Fehler"

Sebastian Hotz (29), besser bekannt als El Hotzo, distanziert sich im Spiegel-Interview überraschend deutlich von einem der aufsehenerregendsten Momente seiner Karriere. Sein öffentliches Fremdgeh-Geständnis aus dem Jahr 2024 bezeichnet der Satiriker heute klar als "Fehler" und betont, dass er diese Erklärung so nicht mehr veröffentlichen würde. Er habe die Dimension des Wirbels um sein Privatleben unterschätzt und sei von der Wucht der Reaktionen regelrecht überrollt worden. Laut Sebastian habe die enorme Aufmerksamkeit, die er seiner Untreue damals selbst gab, weder ihm noch den anderen Beteiligten geholfen, das Geschehene zu verarbeiten.

Die Beichte wog damals schwer: "Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert", schrieb Sebastian im Dezember 2024 auf der Plattform X, getrieben von dem Wunsch, in seinem Leben "aufzuräumen". Bis heute wundert sich der Social-Media-Star über das massive öffentliche Echo auf sein Untreue-Geständnis. Die Wellen, die sein Post schlug, hatte er nach eigener Aussage "komplett falsch eingeschätzt" – eine Erfahrung, aus der er nun Konsequenzen zieht.

Privat hat sich Sebastians Situation inzwischen deutlich beruhigt. Seit fast zwei Jahren ist er in einer festen Beziehung und fühlt sich dabei so glücklich "wie wahrscheinlich noch nie". Zwar widmet er sich online weiterhin einer großen Fangemeinde, zieht inzwischen jedoch eine klarere Linie zwischen seinem persönlichen Umfeld und seiner Rolle als öffentliche Figur. Fehler reflektiert er nach wie vor offen, teilt intime Details aber spürbar zurückhaltender. Sein Fokus liegt nun offenbar darauf, die Integrität seines Privatlebens zu schützen und Provokation wieder konsequent dort anzusiedeln, wo sie hingehört: in seiner satirischen Arbeit.

Imago Satiriker Sebastian Hotz in Dortmund, 29.04.2024

Twitter / elhotzo El Hotzo, Satiriker

Imago Sebastian Hotz alias El Hotzo bei der Leipziger Buchmesse 2023