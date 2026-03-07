"Großer Meister": Esther Schweins lobt Tanzpartner Massimo

Esther Schweins (55) zeigt sich nach einer Woche gemeinsamen Trainings mit Profitänzer Massimo Sinató (45) sichtlich begeistert von ihrem Tanzpartner bei Let's Dance. Die Schauspielerin schwärmt in höchsten Tönen von der Arbeit des Tänzers und kann ihre Begeisterung kaum verbergen. Im Interview mit RTL schwärmt sie nun über die Zusammenarbeit mit dem Choreografen und lobt dabei vor allem seine große Leidenschaft fürs Tanzen: "Ich bade in Glückseligkeit. Wirklich – neben mir steht ein großer Meister, ein großer Künstler. [...] Du bist ein wunderbarer, sensibler, großartiger Künstler", betont die "Blutige Anfänger"-Bekanntheit.

Besonders beeindruckt zeigt sich die 55-Jährige von der Art und Weise, wie Massimo ihr die Tanzschritte im Studio vermittelt. Mit viel Geduld bringt der Profitänzer seiner prominenten Schülerin die Choreografie bei und widmet sich dabei mit vollem Einsatz seiner Aufgabe. "Ich könnte mich daran ergehen, wenn er so für sich tanzt. Dann möchte ich, dass es gar nicht aufhört. [...] Du hast so wundervolle Gedanken, du malst wundervolle Bilder. Ich bin froh, dass du hier gelandet bist, bei dieser Show, sodass ich mit dir arbeiten darf", lobt Esther ihren Tanzpartner.

In der ersten Liveshow des beliebten TV-Formats konnten Esther und Massimo leider nicht vollends überzeugen. Ihr Quickstep brachte zwar Freude auf die Tanzfläche, doch die Jury war mit ihrer Darbietung nicht ganz zufrieden. Motsi Mabuse (44) äußerte den Wunsch nach mehr "Weichheit" und erklärte, dass Esther den Tanz zwar schön rübergebracht habe, aber ihr Körper lebendiger wirken müsse. Auch Jorge González (58) nahm Esther positiv wahr, kritisierte jedoch, dass sie sich noch zu stark kontrolliere. Joachim Llambi (61) fand, dass der Auftritt gut begann, aber dann ein kleiner Bruch auftrat – er riet Esther, mehr Konstanz über die gesamte Strecke zu zeigen. Am Ende gab es für die beiden insgesamt 13 Punkte von der Jury.

RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026