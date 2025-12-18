Ketchup-Witz über Attentate: El Hotzo entfacht Empörung

Sebastian Hotz (29), unter dem Namen El Hotzo einschlägig bekannt, hat mit einem neuen Post auf X die nächste Empörungswelle ausgelöst. Am Dienstag fragte der Satiriker seine rund 740.000 Follower: "Wie esst ihr Ketchup zu euren Pommes?" Dazu zeigte er zwei Varianten: den "Trump-Style" mit einem kleinen Klecks am Rand und den "Kirk-Style", bei dem fast die gesamte Portion Pommes mit Ketchup bedeckt ist. Die Anspielung ist deutlich: US-Präsident Donald Trump (79) wurde im Sommer 2024 durch einen Streifschuss am Ohr verletzt, Aktivist Charlie Kirk starb im September 2025 nach einem Schuss in den Hals. Nun stellt sich für Sebastians Follower also schon wieder die altbekannte Frage: Was darf Satire und wann sind die Grenzen des guten Geschmacks auch für einen El Hotzo endgültig überschritten?

Die Reaktionen empörter X-Nutzer ließen nicht lange auf sich warten. "Wie ekelhaft, armselig und erbärmlich kann man sein? El Hotzo: JA!", heißt es unter dem Post. Ein anderer User schimpft: "Was für ein dämlicher Mist wieder." Der Beitrag folgt auf frühere Kontroversen, infolge derer 2024 der RBB die Zusammenarbeit mit Sebastian beendet und die ARD eine geplante Veranstaltung abgesagt hatte. Damals ging es bereits um Äußerungen im Zusammenhang mit dem Attentat auf Donald Trump, die letztlich sogar ein Verfahren nach sich zogen. Dieses endete am 23. Juli 2025 am Amtsgericht Tiergarten mit einem Freispruch. In den Kommentaren mehrten sich Stimmen, die davon ausgehen, dass der Comedian nun erneut mit massiver Kritik und beruflichen Konsequenzen rechnen muss.

Sebastian wurde 1996 in Forchheim, Bayern, geboren und zählt zu den bekanntesten deutschen Satirikern des Internetzeitalters. Bekannt wurde er durch seine pointierten, teils zynischen Tweets und Instagram-Posts, in denen er Gesellschafts- und Politik-Kritik mit Humor verbindet. Über eine Million Follower begeistert er mit täglichen Beiträgen zu Kultur, Politik und Alltagsabsurditäten. Neben Social Media ist Sebastian auch als Podcaster aktiv und veröffentlichte Bücher, in denen er seiner satirischen Beobachtungsgabe noch mehr Raum geben konnte – darunter das 2021 erschienene Werk "Paris, London, Mailand, Willingen: Wandern ist nur Spazierengehen, aber wütend".

Imago Sebastian Hotz alias El Hotzo bei der Leipziger Buchmesse 2023

Twitter / elhotzo El Hotzo, Satiriker

Instagram / salwahoumsi Sebastian Hotz, "El Hotzo"