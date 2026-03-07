Dak Prescott und Sarah Jane trennen sich kurz vor Hochzeit

Dak Prescott (32) und Sarah Jane Ramos haben ihre Beziehung beendet – nur einen Monat vor ihrer geplanten Hochzeit. Laut TMZ Sports haben der Quarterback der Dallas Cowboys und die Influencerin ihre Verlobung aufgelöst. Berichten zufolge kam es während eines gemeinsamen Junggesellen- und Junggesellinnenwochenendes auf den Bahamas zu einem dramatischen Eklat. Nach der Auseinandersetzung soll Sarah Jane die Reißleine gezogen und die Entscheidung getroffen haben, die Hochzeit endgültig abzusagen. Die Beziehung des Paares, das zwei gemeinsame Töchter hat, sei bereits seit Monaten im Hintergrund angespannt gewesen, heißt es weiter. Die für Italien geplante Hochzeit wird nun nicht stattfinden.

Noch Anfang Februar schwärmte Sarah Jane auf Instagram von der bevorstehenden Trauung und schrieb, sie könne es "kaum erwarten, die Liebe ihres Lebens" zu heiraten. Später teilte sie noch Schnappschüsse von ihrer Junggesellinnenparty mit ihren engsten Freundinnen und schrieb dazu: "Ich glaube wirklich, dass man alles im Leben durchstehen kann, solange man wirklich tolle Freunde hat. Ich liebe diese Mädchen so sehr." Diese Posts sind mittlerweile gelöscht. Laut dem Newsportal sei die Beziehung nicht mehr zu retten. Der Fokus liege nun darauf, ihre beiden Kinder – die zweijährige Margaret und die knapp zehn Monate alte Aurora – gemeinsam großzuziehen.

Privat hatten Dak und Sarah Jane in den vergangenen Jahren immer wieder intime Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Im Frühjahr vergangenen Jahres wuchs ihr Glück zu viert, als ihre zweite Tochter Aurora Rayne zur Welt kam. Damals teilte die Social-Media-Bekanntheit süße Schnappschüsse aus dem Wochenbett auf Instagram und verkündete stolz: "Unsere süße Aurora Rayne Prescott ist vor neun Tagen auf die Welt gekommen. Wir haben alles in uns aufgesogen. Wir sind so dankbar und verliebt in unsere vierköpfige Familie." Auch danach präsentierten die beiden ihre Rollen als Eltern gerne in Bildern und kurzen Clips – mal bei Kuschelmomenten auf dem Sofa, mal beim ersten Spaziergang mit dem Kinderwagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Jane Ramos und Dak Prescott, April 2024

Anzeige Anzeige

Imago Dak Prescott mit seiner Frau Sarah Jane Ramos und seinen Töchtern, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahjane Dak Prescott und Sarah Jane Ramos mit ihrer Tochter

Anzeige