Quoten-Hit: "Scrubs" feiert Mega-Comeback im US-Fernsehen

Die Kultärzte vom Sacred Heart Hospital melden sich mit einem Knall zurück: In den USA feierte das Revival von Scrubs bei ABC ein Mega-Comeback und lockte innerhalb der ersten fünf Tage plattformübergreifend 11,36 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Der Sender wertete dafür nicht nur die lineare TV-Ausstrahlung aus, sondern auch Wiederholungen sowie Abrufe bei Hulu, Hulu auf Disney+ und weiteren digitalen Plattformen. Die Show ist damit der derzeit größte Comedy-Hit des Senders – und das lange, bevor die neuen Folgen am 25. März überhaupt bei Disney+ in Deutschland starten. Ein vielversprechender Vorbote für die Veröffentlichung hierzulande. In den Hauptrollen sind wieder Zach Braff (50) als J.D., Donald Faison (51) als Turk und Sarah Chalke (49) als Elliot zu sehen.

Laut ABC handelt es sich beim Auftakt um die erfolgreichste Comedy-Episode des Senders im Streaming seit über einem Jahr, zuletzt konnte nur der Serienstart von "Shifting Gears" Anfang 2025 ähnlich starke Werte einfahren. Auch im klassischen Fernsehen überzeugte das Comeback: Innerhalb der ersten drei Tage nach Ausstrahlung erzielte "Scrubs" in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen ein Rating von 0,74 – die beste Comedy-Performance eines US-Broadcast-Senders seit mehr als einem Jahr. Serienerfinder Bill Lawrence (57) zeigte sich im Gespräch mit Deadline spürbar erleichtert und dankbar über den Erfolg: "Ich bin so glücklich und dankbar, dass sich überhaupt noch jemand für diese Serie interessiert", schwärmte der Produzent. Drei Episoden sind in den USA bereits gelaufen, aktuell ist "Scrubs" damit ABCs stärkste Serie bei den linearen 18- bis 49-Jährigen.

Für Fans der Originalserie steckt im Revival jede Menge bekannte Gesichter: Neben Zach, Donald und Sarah kehren auch Judy Reyes (58) als Carla und John C. McGinley (66) als cholerischer Dr. Cox zurück. Dazu gesellen sich mit Neil Flynn, der erneut den Hausmeister spielt, und Christa Miller weitere Fanlieblinge, die im Verlauf der Staffel in Erscheinung treten. Bill Lawrence betonte bei Deadline, wie sehr ihn die generationsübergreifende Arbeit am Set freut: Showrunnerin Aseem Batra startete damals als junge Autorin bei der Originalserie und führt nun das neue Kapitel an. Inhaltlich knüpft das Revival an die klassische "Scrubs"-Ära an: Die neunte Staffel mit überwiegend neuer Besetzung spielt keine Rolle mehr – stattdessen begleiten die vertrauten Figuren nun als erfahrene Mediziner die neue Generation im Krankenhausalltag.

Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

Donald Faison und Zach Braff in "Scrubs"

Donald Faison, Sarah Chalke und Judy Reyes in "Scrubs"