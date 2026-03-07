DSDS kehrt endlich zurück: Jetzt steht der Starttermin fest

Endlich gibt es Gewissheit für alle DSDS-Fans: Die 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startet am 4. April 2026 auf RTL – pünktlich zum Ostersamstag. Die beliebte Castingshow kehrt mit zahlreichen Neuerungen zurück und verspricht eine völlig überarbeitete Version des Formats. In der Jury sitzen in diesem Jahr neben Chefjuror Dieter Bohlen (72) auch Rapper Bushido (47) und Ballermann-Star Isabel Glück, die gemeinsam über die Talente entscheiden werden. Die Castings haben bereits in mehreren deutschen Städten stattgefunden, darunter München, Mannheim und Köln. Die Ausstrahlung erfolgt immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr, wobei die ersten beiden Folgen bereits vorab auf RTL+ verfügbar sind.

Das Konzept der Show wurde grundlegend verändert. Jede Folge zeigt einen kompletten Casting-Tag – von der ersten Minute bis zur finalen Entscheidung der Jury. Eine weitere Neuerung: Wer die Jury überzeugt, zieht in den sogenannten "Golden Room" ein, wo entschieden wird, ob ein erneuter Auftritt nötig ist oder ob es direkt weitergeht. Die bekannten Goldenen CDs gehören der Vergangenheit an, stattdessen gibt es erstmals "Recall-Tickets". Der Recall selbst findet in dieser Staffel im Europa-Park statt, wo die Talente zwischen Achterbahnen und Themenwelten um ihren Platz in den Live-Shows in Köln kämpfen werden.

Zusätzlich zur TV-Show erwartet die Zuschauer eine neue Reality-Komponente. Ab dem 21. April begleitet "Die DSDS Reality" exklusiv auf RTL+ in zehn Folgen die Kandidatinnen und Kandidaten im WG-Alltag. Das Spin-off zeigt, wie die Teilnehmer nicht nur an ihrem Gesang arbeiten, sondern auch an Tanz, Performance und Bühnenpräsenz feilen – unterstützt von erfahrenen Coaches und Mentoren. So nah am Weg zum Superstar war das Publikum noch nie dran.

RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026