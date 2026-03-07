Muttermalentfernung rettete Ekaterina Leonova das Leben

Ekaterina Leonova (38) hat sich im Dezember vergangenen Jahres ihr Muttermal auf der rechten Wange entfernen lassen, das jahrelang als eines ihrer Markenzeichen galt. Die Let's Dance-Profitänzerin musste den Eingriff aus medizinischen Gründen vornehmen lassen, da das Muttermal dabei war, bösartig zu werden. Rund drei Monate nach der Operation zeigt sich die gebürtige Russin nun stolz mit ihrer Narbe und geht offen mit dem Thema um. Im Gespräch mit Bunte betont sie: "Ich habe dadurch mein Leben gerettet." Für Ekaterina steht heute die Vernunft an erster Stelle: "Man muss wissen, was wichtiger ist: Leben oder Schönheit."

Die Entscheidung, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und Fotos ihrer Narbe auf Instagram zu teilen, bereut die 38-Jährige nicht. Im Gegenteil: Sie erhielt zahlreiche Nachrichten von Frauen, die sich durch ihren Mut ebenfalls zu einem medizinisch notwendigen Eingriff im Gesicht entschlossen haben. "Wenn ich ein paar Menschen überzeugen konnte, dann war es das schon wert, dass ich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen bin", erklärt Ekaterina gegenüber dem Newsportal. Betroffene schicken ihr mittlerweile Fotos ihrer eigenen Narben und tauschen sich mit ihr über die Pflege aus. "Dann sage ich: Wir sind jetzt ein Team", erzählt die Profitänzerin.

Auch bei "Let's Dance" zeigte sich Ekaterina zuletzt entschlossen. Zusammen mit Simon Gosejohann (50) bildet sie 2026 ein neues Team. Gleich nach der Kennenlernshow im Februar scherzte die Profitänzerin gegenüber RTL: "Also ehrlich, wenn ich ihn angucke, habe ich Mitleid mit ihm. Weil ich weiß, was auf ihn zukommt." Ihre berühmte Strenge stand damit schon von Beginn an im Raum und der Comedian musste sich auf intensive Trainingswochen einstellen. Doch trotz der lockeren Sprüche war beiden bewusst, wie groß die Herausforderung werden würde. Ekaterina kündigte lachend an: "Also, ich würde sagen, es kommt eine riesige Torte auf dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026