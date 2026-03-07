So schlugen sich die Stars in der ersten "Let's Dance"-Show

Die erste richtige Runde der 19. Staffel von Let's Dance hatte es in sich: Am Freitagabend kämpften 14 Tanzpaare erstmals um Jurypunkte und die Gunst der Zuschauer – und die Bandbreite der Leistungen könnte kaum größer sein. Den glanzvollsten Auftritt des Abends legten Entertainer Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) hin, die mit ihrem Charleston zu "I Don't Feel Like Dancing" die Jury begeisterten und stolze 25 Punkte erhielten. Dicht dahinter landete GZSZ-Star Jan Kittmann, der gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) einen technisch brillanten Jive zu "Do You Love Me" präsentierte und dafür 23 Punkte sowie Standing Ovations kassierte. Für Gänsehautmomente sorgten Model Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31), die mit ihrem Wiener Walzer zu Gracie Abrams' (26) "I Love You, I'm Sorry" 20 Punkte ertanzten.

Im Mittelfeld der ersten Show platzierten sich Influencerin Bibi Heinicke (33) mit einem Jive sowie No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) mit einer Salsa, die beide jeweils 21 Punkte erhielten. Auch Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37) zeigte sich emotional und präsentierte gemeinsam mit Anastasia Maruster einen Langsamen Walzer, der ihm 18 Punkte einbrachte. Ninja-Warrior-Sieger Joel Mattli lieferte mit Malika Dzumaev (35) einen sauberen Quickstep ab und sicherte sich 20 Punkte. Deutlich schwerer hatten es andere Paare: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) enttäuschte mit ihrem Cha-Cha-Cha und erhielt nur 14 Punkte. Milano und Marta Arndt (36) kamen mit ihrer Salsa auf 14 Punkte, Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) erhielten für ihren Quickstep 13 Zähler. Comedian Simon Gosejohann (50) kam auf 11 Punkte und Willi Banner (31) und Patricija Ionel (31) mussten sich im Tango mit 10 Punkten begnügen. Das Schlusslicht bildete Influencerin Vanessa Borck (29) mit nur 8 Punkten für ihren Wiener Walzer.

Trotz des letzten Platzes im Ranking gab es für die einstige Princess Charming am Ende des Abends eine große Erleichterung: Die Zuschauer bewahrten sie vor dem vorzeitigen Aus. Weniger Glück hatten dagegen Sonya Kraus (52) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (39), die die Show bereits nach der ersten Entscheidungsrunde verlassen mussten. Obwohl ihr Charleston für gute Laune sorgte, reichten die 12 Jury-Punkte in Kombination mit dem Zuschauervoting nicht aus, um den Verbleib in der Show zu sichern. Die Moderatorin zeigte sich jedoch nicht allzu enttäuscht über ihren frühen Exit. "Ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Man muss es ja auch annehmen, wenn man sich für so etwas committet", erklärte sie gegenüber RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der ersten "Let's Dance"-Show 2026

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Alexandru Ionel und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und Bibi Heinicke bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Vica Sauerwald und Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Sonya Kraus und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2026