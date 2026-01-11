"Grey's Anatomy"-Star Steven W. Bailey über seine Erkrankung

Steven W. Bailey (55) hat offen über seine seltene Muskelerkrankung gesprochen – und erklärt, wie sehr sie seit 2020 seinen Alltag verändert. Damals wurde bei ihm das kongenitale myasthenische Syndrom (CMS) diagnostiziert, eine unheilbare neuromuskuläre Störung. Der Schauspieler, bekannt als Barbesitzer Joe aus "Grey’s Anatomy", schilderte in "Good Morning America", wann er das erste Mal merkte, dass etwas nicht stimmte: "Ich versuchte, mit einem Schraubenzieher zu arbeiten, und mein ganzer Arm blockierte plötzlich komplett."

CMS stört die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln, wodurch körperliche Aktivität schnell zu massiver Schwäche führt. "Es gibt viele private Momente, in denen alles irgendwie auseinanderfällt, und dann musst du dich wieder aufrichten und versuchen, positiv zu bleiben", erklärte der Schauspieler in der Sendung. Wiederholte Bewegungen, wie etwa beim Geschirrabwaschen oder Wäschefalten, können seine Muskeln so sehr überlasten, dass sie sich verkrampfen und kurzzeitig ganz abschalten. Um Energie zu sparen, nutzt Steven daher vermehrt einen elektrischen Rollstuhl, kann aber nach eigener Aussage weiterhin kurze Strecken zu Fuß gehen.

Der Serienstar hatte seine Erkrankung erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Auf X erklärte Steven: "CMS ist eine genetische Krankheit, die die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskel an der 'Nerven/Muskel-Verbindung' stört." Er berichtete außerdem, dass seine Hände, Arme und Beine deutlich schneller ermüden und sich seine Muskeln bei wiederholten Bewegungen sogar "schließen" können. In den sozialen Medien betonte der Schauspieler: "Beruflich verändert mich das als Schauspieler", zeigte sich aber kämpferisch und ergänzte: "Ich bin aber zuversichtlich, dass es in dieser Branche, die ich liebe, noch Platz für mich gibt."

Anzeige Anzeige

Instagram / stevenwbailey Steven W. Bailey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven W. Bailey bei der "The Tonight Show with Jay Leno" in Burbank im Februar 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / stevenwbailey Steven W. Bailey, Schauspieler

Wie findet ihr, dass Steven so offen über seine CMS-Erkrankung spricht? Mutig und wichtig – das schafft Sichtbarkeit und Verständnis. Hm, ich weiß nicht, ob das sein muss. Ergebnis anzeigen