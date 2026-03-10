Selten: Bill Skarsgård zeigt sich mit seiner Partnerin

Seltene Schnappschüsse bei der Paris Fashion Week: Bill Skarsgård (35) hat sich gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Alida Morberg bei einer Modenschau blicken lassen. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen in Horrorfilmen wie "Es" und "Nosferatu" bekannt wurde, posierte in Paris an Alidas Seite für seltene gemeinsame Fotos. Das Paar wurde laut Just Jared außerdem dabei beobachtet, wie es durch die französische Hauptstadt spazierte. Alida teilte ein Bild von der Modenschau auf Instagram und schrieb dazu: "Paris mit meiner Liebe."

Bill und Alida sind bereits seit mindestens 2016 ein Paar, wie aus einem Foto hervorgeht, das sie damals bei einem Abendessen mit Freunden zeigte. Der genaue Zeitpunkt, wann ihre Beziehung begann, ist allerdings nicht bekannt. Die beiden haben gemeinsam zwei Kinder und halten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame öffentliche Auftritte wie jetzt in Paris sind daher eine absolute Seltenheit.

Das Paar verbindet übrigens nicht nur die gemeinsame Liebe und Familie, sondern auch ihre Wurzeln. Sowohl Bill als auch Alida stammen aus schwedischen Schauspielerfamilien. Bill ist der Sohn des bekannten schwedischen Schauspielers Stellan Skarsgård, bekannt aus Filmen wie Mamma Mia oder Thor. Bill hat außerdem mehrere Brüder, die ebenfalls in der Filmbranche tätig sind. Die Schauspielerei liegt bei den Skarsgårds quasi in den Genen – und auch Alida kommt aus einem ähnlichen künstlerischen Umfeld in Schweden.

Getty Images Alida Morberg und Bill Skarsgård während der Paris Fashion Week

Imago Bill Skarsgård bei der Weltpremiere von "ES Kapitel 2" in Los Angeles, August 2019

Getty Images Bill Skarsgård spricht über "Nosferatu" bei einer Vorführung in New York City, Dezember 2024