Nach Alkoholfahrt: Britney Spears meidet Öffentlichkeit

Britney Spears (44) hält sich nach ihrer Festnahme am 4. März wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Öffentlichkeit fern. Die Polizei hatte die Sängerin gestoppt, nachdem sie mit hoher Geschwindigkeit und auf erratische Weise am Steuer gesehen worden war. Wie eine Quelle Us Weekly verriet, verbringe Britney die Tage seit ihrer Verhaftung zu Hause. "Sie weiß, dass es das nächste Mal ein Spektakel sein wird, wenn sie ausgeht, also versucht sie das so lange wie möglich zu vermeiden", heißt es. Unterstützung erhält die 44-Jährige dabei von ihren beiden Söhnen Sean Preston und Jayden James, mit denen sie in Kontakt steht. Auch ihre Mutter Lynne Spears (70) hält sich über die Lage auf dem Laufenden und ist sehr besorgt um ihre Tochter.

Britneys Sprecher hatte sich nach Bekanntwerden der Festnahme mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Gegenüber Us Weekly nannte er die Verhaftung "vollkommen unentschuldbar" und kündigte an, dass Britney die richtigen Schritte unternehmen werde. "Hoffentlich kann dies der erste Schritt in einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss", erklärte er und fügte hinzu, dass die Sängerin die Hilfe und Unterstützung bekommen solle, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht. Wie die Quelle dem Magazin nun weiter mitteilte, prüften Familie und Team der Musikerin Behandlungsmöglichkeiten sowohl für Suchtprobleme als auch für psychische Gesundheit. Allerdings werde es nicht einfach sein, Britney davon zu überzeugen, es sei denn, sie fühlt sich selbst bereit dafür.

Britney hatte in der Vergangenheit bereits schwierige Zeiten durchlebt. 13 Jahre lang stand die Sängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (73), der weitreichende Kontrolle über ihre persönlichen, medizinischen und finanziellen Entscheidungen hatte. Die Grammy-Gewinnerin bezeichnete diese Regelung vor Gericht als "missbräuchlich", bevor ein Richter 2021 ihrer Beendigung zustimmte. Mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) hat Britney die beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19), die zwischenzeitlich mit ihrem Vater nach Hawaii gezogen waren, aber inzwischen nach Kalifornien zurückgekehrt sind. Am 4. Mai soll die Sängerin laut Online-Aufzeichnungen vor Gericht erscheinen. Familie und Team hoffen, dass sie keine Gefängnisstrafe erhält, was das "schlimmstmögliche Szenario" wäre.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden