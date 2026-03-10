Fitnessstudio: Lindsey Vonn zeigt sich mit Pflastern am Bein

Lindsey Vonn (41) lässt sich von ihrer schweren Verletzung nicht unterkriegen und arbeitet weiter an ihrer Genesung. Die Ski-Legende postete am Montag ein Video in ihrer Instagram-Story, das sie während eines Reha-Workouts im Fitnessstudio zeigt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Lindsey an einer Maschine sitzt und sitzend an einem Seil zieht, während ihr mit großen Pflastern beklebtes Bein von einer Maschine gestützt wird. "Wege finden, zu arbeiten", schrieb sie zu dem Video. Auch wenn die Skisportlerin noch immer nicht allein stehen kann, zeigt sie sich entschlossen, ihre Rehabilitation fortzusetzen.

Die Amerikanerin hatte am 8. Februar bei den Olympischen Winterspielen in Italien einen schweren Sturz erlitten, der fast die Amputation ihres linken Beins zur Folge gehabt hätte. Nur wenige Sekunden nach dem Start ihrer Abfahrt hatte sie die Kontrolle verloren und war gestürzt, obwohl sie bereits mit einem gerissenen Kreuzband unterwegs war. Sie wurde mit dem Hubschrauber vom Kurs gebracht und kehrte erst am 1. März in ihre Heimat zurück. Am 23. Februar hatte Lindsey ihren Fans ein Update gegeben und erklärt, dass die Verletzung noch schlimmer war als zunächst angenommen. "Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet. Er hat mein Bein vor der Amputation bewahrt", erklärte sie im Netz.

Wie sehr ihr der Sturz zusetzte, erklärte Lindsey bereits vor wenigen Wochen. In einem emotionalen Posting auf X sprach die Sportlerin offen über die psychische Belastung nach dem Unfall. "Heute war ein harter Tag... meine körperliche Schlacht begann in der Sekunde, in der ich mich verletzt habe, aber die mentale Schlacht hat heute angefangen", schrieb Lindsey damals. Sie betonte, wie dunkel und unnachgiebig dieser Kampf im Kopf für sie sei. Trotzdem machte sie ihren Fans Mut: "Aber ich werde einen Weg zurück auf den Gipfel des Berges des Lebens finden."

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana