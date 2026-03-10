Katie Price fühlt sich von Gerüchten um Lee gedemütigt

Realitystar Katie Price (47) hat kaum zwei Monate nach ihrer Blitzhochzeit mit Lee Andrews mit schweren Vorwürfen gegen ihren frisch angetrauten Ehemann zu kämpfen – und zeigt sich dennoch betont standhaft. In ihrem ersten Interview seit der Hochzeit, aus dem das Magazin Mirror zitierte, verteidigte sie ihren Mann entschieden: "Ich bin nicht dumm. Ich kann alle zu Hause beruhigen: Ich habe keinen Betrüger geheiratet. Es gab kein Love Bombing", sagte sie. Und trotzdem: Die fünffache Mutter fühlt sich von den anhaltenden Gerüchten um Lee angeblich zutiefst beschämt und zugleich unter Druck gesetzt. Das behauptet zumindest ein Insider.

Der Insider schildert dem Magazin Katies Gefühlslage: "Katie fühlt sich absolut gedemütigt durch die Gerüchte. Sie ist es leid, Lee verteidigen zu müssen, sie ist es leid, auf Social Media immer wieder zu erklären: 'Das stimmt nicht' und dass alles nur Propaganda gegen sie und Lee ist." Gemeint sind die schweren Anschuldigungen, die Lees Verflossene gegen ihn erheben. Seine Ex Alana Percival warnte Katie eindringlich, sie solle "so schnell wie möglich weglaufen", und legte nach: "Lee ist ein Lügner, ein Narzisst, und ich glaube, ein Manipulator." Dem Magazin zufolge versucht Katie, die Ex-Freundinnen auszublenden – und hält weiterhin an der Beziehung fest.

Persönlich ist die Situation für das Paar auch deshalb herausfordernd, weil Katie und Lee derzeit ein Langstreckenalltag trennt: Wie das Magazin berichtet, sitzt er derzeit wegen der Lage im Nahen Osten in Dubai fest, während sie in Großbritannien lebt. Die TV-Persönlichkeit überraschte Familie und Freunde damit, dass sie Lee nach nur zehn Tagen Kennenlernen heiratete; es ist ihre vierte Ehe. Katie, die unter ihrem früheren Modelnamen Jordan bekannt wurde, ist Mutter von fünf Kindern und teilt Einblicke in ihr Privatleben regelmäßig über ihre Kanäle. Nahestehende sorgen sich um sie, heißt es im Bericht, und wünschen sich vor allem Ruhe für die junge Ehe. Ungeachtet der Kritik setzt die Realitydarstellerin privat auf Zusammenhalt mit ihrem Mann und versucht, den Spagat zwischen Familienalltag und Fernbeziehung zu meistern – mit der festen Überzeugung, dass die Angriffe von außen nicht das letzte Wort haben sollen.

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026