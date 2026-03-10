Sind "Are You The One?"-Tonia und Noel ein Perfect Match?

In der siebten Matchbox-Entscheidung besteht die Chance auf einen großen Fortschritt im Spiel von Are You The One?: Mit Tonia und Noel wurden die heißesten Anwärter auf ein Perfect Match in die Matchbox gewählt. Die beiden saßen bisher immer in den Matching Nights zusammen und verstehen sich gut. Als auf dem Screen die Worte "Perfect Match" stehen, springt Tonia Noel in die Arme. "Ich wusste es!", triumphiert sie. Die große Freude bleibt jedoch aus – bei Tonia kullern schnell die Tränen, Noel wirkt bedrückt. Der Grund: Die beiden müssen nun die Villa verlassen.

Die übrigen Kandidaten hingegen rasten so richtig aus. Es ist erst das zweite Perfect Match der Staffel, und da die beiden so oft in der Matching Night für ein Licht verantwortlich waren, ist es eine wichtige Erkenntnis auf dem Weg zum Sieg. Die übrigen Kandidaten verabschieden Tonia und Noel herzlich – und die beiden beteuern, dass ihre Geschichte noch nicht vorbei ist. "Ich hab ihr gesagt, dass ich bereit bin, mich draußen in sie zu verlieben – zu dem Wort stehe ich", erklärt Noel. Auch Tonia betont: "Wir werden uns weiter kennenlernen."

Für Tonia und Noel endet bei "Are You The One?" eine emotionale Zeit. Sie sind das zweite Perfect Match, das die Villa verlassen muss: Vor ihnen fanden bereits Marla und Julian in sich den idealen Partner. Zudem schied Kandidatin Alicia krankheitsbedingt aus. Sie war Teil des mysteriösen Dreiermatches, das das Finden der Perfect Matches erschweren soll. Durch ihren Exit scheint die Lösung des Rätsels und somit auch der Sieg nun in greifbare Nähe gerückt zu sein.

RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidatin Tonia und Noel

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tonia

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Noel

