"Grey's Anatomy"-Star Steven Bailey hat seltene Erkrankung

Schock-Nachricht aus dem Grey's Anatomy-Kosmos: Steven W. Bailey (54), vielen Fans als "Joe der Barkeeper" aus dem Kultkrankenhaus bekannt, hat Anfang Januar 2026 öffentlich gemacht, dass er an einem seltenen genetischen neuromuskulären Leiden erkrankt ist. Auf X erklärte der Schauspieler, dass bei ihm ein kongenitales Myasthenie-Syndrom (CMS) festgestellt wurde – eine Störung an der Verbindung zwischen Nerven und Muskeln. "CMS ist eine genetische Krankheit, die die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskel an der 'Nerven/Muskel-Verbindung' stört", schrieb Steven und schilderte, dass seine Hände, Arme und Beine deutlich schneller ermüden und repetitive Bewegungen seine Muskeln zeitweise "schließen" lassen.

Steven wurde durch seine wiederkehrende Rolle als empathische Tresenkraft zum Fanliebling. In der Serie lieh er den Ärzten so manch ein Ohr und half ihnen damit durch einige Krisen. Er verkörperte den Barkeeper in Staffel eins bis sieben von 2005 bis 2010. Neben "Grey's Anatomy" war Steven außerdem in Shows wie Modern Family, dem Netflix-Hit You oder "Chicago Fire" mit von der Partie. Für seine Karriere verschwieg er laut eigenen Angaben seine Erkrankung jedoch "über fünf Jahre lang." Mittlerweile ist er überwiegend auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. "Beruflich verändert mich das als Schauspieler", betonte er und ergänzte: "Ich bin aber zuversichtlich, dass es in dieser Branche, die ich liebe, noch Platz für mich gibt."

Steven ist nicht der einzige Darsteller der Ärzteserie, der eine Erkrankung öffentlich machte. Eric Dane (53) bestätigte im April 2025 gegenüber dem Magazin People seine ALS-Diagnose. Er verkörperte Dr. Mark Sloan, auch bekannt als "McSexy". James Pickens Jr. (71), der als Dr. Richard Webber auftrat, berichtete im November 2025 im Rahmen von Black Health Matters von seinem Prostatakrebs und davon, dass die Krankheit in seiner Familie gehäuft vorkommt. Camilla Luddington (Jo Wilson) erzählte von ihrem Hashimoto, den massiven Entzündungen und wie eine Therapie ihr Energie zurückgab. Bereits 2017 hatte Kate Walsh (Addison Forbes Montgomery) enthüllt, dass ihr zwei Jahre zuvor ein gutartiger, zitronengroßer Gehirntumor entfernt wurde.

Instagram / stevenwbailey Steven W. Bailey, Schauspieler

