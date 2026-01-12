David Ali Rashed spielt in neuer "Bergdoktor"-Staffel mit

Ein neues Gesicht in Ellmau sorgt für Aufhorchen: In der 19. Staffel von Der Bergdoktor taucht in der ersten Folge "Neuanfänge" ein bisher kaum gezeigter Mitarbeiter des Pflüger-Landhandels auf – Xaver Hofinger, gespielt von David Ali Rashed (23). Laut kino.de fragt der stille Angestellte in einer bewegten Szene nach der abwesenden Frau Gruber und macht später Lilli deutlich, wie sehr er ihre Art zu führen schätzt. Während Caro Pflüger nach dem überraschenden Tod ihres Vaters Rolf im Betrieb das Sagen beansprucht, spitzt sich der Konflikt um die Nachfolge zu. Und Xaver? Der bleibt nicht bloß Statist, sondern rückt näher ins Zentrum der Geschichte.

Denn die kommenden Episoden führen den neuen Kollegen tiefer in die Handlung: In "Am Anschlag" schickt Lilli den Mitarbeiter auf eine Dienstfahrt – kurz darauf hat Xaver einen schweren Unfall und fällt ins Koma. Beim ZDF heißt es, Lilli ringe danach mit massiven Schuldgefühlen. Wie es für Xaver weitergeht, bleibt vorerst offen, doch die Besetzungsliste zeigt: David ist in mehreren Folgen dabei. Dass der Landhandel seit Staffel 18 als Schauplatz für Familienzwist und Verantwortungskämpfe dient, macht Xavers Schicksal zum emotionalen Brennpunkt der neuen Runde. Caro und Lilli geraten erneut aneinander – und Xaver wird zum Prüfstein für Entscheidungen, die beide treffen.

David Ali Rashed, der Xaver Hofinger verkörpert, ist vielen Zuschauern möglicherweise bereits aus anderen Produktionen bekannt. Der 2002 geborene Schauspieler machte sich 2016 mit seiner ersten Rolle im Film "Tigermilch" einen Namen und war seitdem unter anderem in "Tatort: Amour Fou", "Das perfekte Geheimnis" und der Serie "Tina mobil" zu sehen. Besondere Aufmerksamkeit erregte er jedoch durch seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Tribes of Europa" sowie als schüchternes Mitglied des Supermarkt-Teams in der Amazon Prime-Serie "Die Discounter". Nun bringt er seine facettenreiche Schauspielkunst nach Ellmau und sorgt im beschaulichen Serienuniversum von "Der Bergdoktor" für frischen Wind.

ZDF David Ali Rashid in seiner Rolle als Xaver Hofinger bei "Der Bergdoktor"

ActionPress David Ali Rashed auf der Premiere zu "Die Discounter" Staffel 4

ActionPress / Hauter,Katrin David Ali Rashed im September 2024

