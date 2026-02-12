Darum erscheint heute keine neue Folge von "Der Bergdoktor"

Kein Donnerstagsbesuch in Ellmau: Im ZDF fällt heute die frische Portion Der Bergdoktor aus – und das zur Prime Time um 20:15 Uhr. Grund ist die Weiberfastnacht, die im TV-Programm den Vorrang bekommt und Hans Sigl (56) samt Praxis kurzerhand auf die Bank schickt. Statt einer neuen Episode der 19. Staffel müssen Fans warten, bis der reguläre Sendeplatz zurückkehrt. Am Donnerstag, den 19. Februar, geht es weiter, dann wieder zur gewohnten Uhrzeit und mit der Folge "Am Anschlag". Wer die Wartezeit nicht ohne Martin, Lilli und Co. überbrücken mag, findet Trost im Netz.

Das ZDF begleitet die aktuelle Staffel wie gewohnt parallel in der Mediathek. Dort stehen die bisherigen Folgen der 19. Runde bereit, darunter "Neuanfänge", "Höhenflug", "Wünsche", "Wer einmal lügt" und "Schmelzpunkte". Außerdem können Ungeduldige "Am Anschlag" sowie "Verbotene Früchte" bereits vorab streamen, das Finale "Wiedersehen" folgt digital am 26. Februar ab 10 Uhr. Lineares Publikum bekommt die Reihe nach der Faschingspause wieder im Wochenrhythmus serviert: weiter am 19. Februar, dann am 26. Februar und zum Abschluss am 5. März. Hinter den Kulissen deutet sich ebenfalls Kontinuität an: Laut Gesprächen mit Bunte und Ruhr24.de ist Staffel 20 bereits eingeplant – pünktlich zum Jubiläum.

Inhaltlich bleibt es im Gruber-Universum persönlich und familiär. Ronja Forcher (29) als Lilli navigiert zwischen Verantwortung und Bauchgefühl, während die Sache mit dem Landhandel und der Grubermilch weiter Druck macht. Die frisch geschlossene Ehe des Bergdoktors bringt neue Alltagsdynamiken, auch wenn der Praxisbetrieb kaum Atempausen zulässt. Zuletzt kochten in den sozialen Medien die Reaktionen hoch, als eine dramatische Flug-Story die Nerven strapazierte – ein Hinweis darauf, wie stark die Reihe ihr Publikum emotional abholt. Abseits des Bildschirms wächst Ronja seit Serienbeginn mit ihrer Rolle, teilt musikalische Projekte und Einblicke in ihren Alltag, was viele Fans zusätzlich bindet, bis in Ellmau wieder das Sprechzimmer öffnet.

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Der Bergdoktor, ZDF Dr. Martin Gruber und Karin Bachmeier auf dem Gruberhof