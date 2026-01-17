Fans enttäuscht: Neue "Bergdoktor"-Folge sorgt für Kritik

Am Donnerstagabend lief beim ZDF um 20:15 Uhr die zweite Folge der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" – "Höhenflug" – und sorgte laut Bunte prompt für Ärger im Netz. Im Mittelpunkt: Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (56), der gemeinsam mit Lisbeth eine dramatische Notlandung eines Segelflugzeugs miterlebt. Die junge Pilotin Charlie Eggers kämpft mit gesundheitlichen Problemen, hält ihre Flugschule dennoch am Laufen und ignoriert Martins (55) eindringliche Warnungen. Parallel ringt Lilli Gruber mit der Frage, ob sie das Erbe ihres Großvaters annehmen soll – verbunden mit dem Dauerbrenner Landhandel und der Gruber-Milch. Trotz mit Spannung geladener Themen: Viele Fans reagierten frustriert und machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft.

Auf X fielen die Kommentare ungewöhnlich scharf aus. Ein Nutzer schrieb: "Bergdoktor ist ja mal richtig schlecht geworden. Voll lächerlich." Unter einem aktuellen Instagram-Post von Hans Sigl meldeten sich weitere Stimmen: "Ehrlicherweise hat mich diese Folge nicht so richtig begeistert. Die Fluggeschichte fand ich irgendwie langweilig und die Sache mit Lilli und dem Landhandel kann ich nicht mehr hören." Andere legten nach: "Genau mein Gedanke, Landhandel und Gruber-Milch kann ich auch nicht mehr hören, war leider zum Gähnen." Auch die Erzählweise geriet in die Kritik. "Diese Folge war die schlechteste von allen, super zäh und langatmige Story, zieht sich endlos", schrieb ein Fan. Eine weitere Stimme bilanzierte: "So begeistert wie ich letzte Woche war, so enttäuscht bin ich diesmal." Nach dem starken Staffelstart schienen die Erwartungen hoch – und wurden aus Sicht vieler nicht erfüllt. Entsprechend groß ist nun die Hoffnung auf frischen Wind in der nächsten Episode.

Hans Sigl, der fast einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen hätte, ist es gewohnt, dass die Fangemeinde die Entwicklungen um Martin, Lilli und die Gruber-Familie leidenschaftlich begleitet. Die enge Bindung ans Publikum spiegelt sich besonders auf Instagram wider, wo der Schauspieler regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen teilt und Reaktionen aufgreift. Lilli, die in den vergangenen Staffeln vom Teenager zur eigenständigen Figur gereift ist, steht dabei häufig im Zentrum familiärer Entscheidungen – ein Spannungsfeld, das vielen treuen Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut ist. Und Charlie, neu in der Konstellation der Folge, bringt mit ihrer Flugbegeisterung einen Kontrast zum bodenständigen Praxisalltag von Martin. Zwischen Hof, Praxis und Herzfragen: Genau diese Mischung hat "Der Bergdoktor" groß gemacht – und bleibt der Stoff, über den die Community Woche für Woche spricht.

Anzeige Anzeige

ZDF Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, r.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, l.) in "Der Bergdoktor"-Folge "Höhenflug"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Sigl vor der "Der Berdoktor"-Hütte im September 2011