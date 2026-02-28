Spoiler: So endet die 19. Staffel von "Der Bergdoktor"

Am 5. März läuft im ZDF um 20.15 Uhr das Finale der 19. Staffel Der Bergdoktor mit dem vielsagenden Titel "Wiedersehen" – und für Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (56), wird es hochdramatisch. Der Grund für die emotionale Ausnahmesituation des Mediziners: Nach fünf Jahren Funkstille taucht plötzlich seine Ex-Affäre Franziska Hochstetter mit dem gemeinsamen Sohn Johann in Ellmau auf. Bereits zu Beginn der Folge, die vorab schon im Streaming verfügbar ist, ist der sonst so taffe Arzt sichtlich aufgewühlt und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. "Ich kenne meinen Sohn nicht, ich kenne ihn gar nicht", gesteht er seiner aktuellen Partnerin Karin Bachmeier weinend im Bett liegend. Die ersehnte Begegnung mit seinem Sohn steht bevor, doch die Aufregung und Angst sind überwältigend.

Als Franziska dann endlich fast engelsgleich in einem weißen Mantel auf einer verschneiten Dachterrasse vor ihm steht, kämpft Martin erneut mit seinen Gefühlen. Die Begrüßung zwischen den beiden ist zögerlich, aber herzlich – doch die erhoffte entspannte Familienzusammenführung wird es nicht. Franziska offenbart, dass sie seit drei Jahren mit ihrem neuen Lebensgefährten Mark zusammenlebt, und zwar zu dritt mit Johann. Der Kleine weiß nicht, dass Martin sein leiblicher Vater ist. "Wir werden Zeit brauchen", erklärt Franziska kryptisch, und ihre Frage, was alles geklärt werden müsse, hängt schwer im Raum. Die Situation spitzt sich zu, als Johann plötzlich mit einem Kinderroller vorbeifährt, Mark ihn herumwirbelt und der Junge den anderen Mann "Papa" nennt.

Hans spielt die Rolle des Bergdoktors seit 2007 in der ZDF-Neuauflage der Serie. Zuvor war von 1992 bis 1997 Gerhart Lippert (88) als Dr. Thomas Burgner in der originalen SAT.1-Version zu sehen, die damals mit einem dramatischen Lawinentod des Protagonisten endete. In der aktuellen Version erleben die Zuschauer Martin bisher vor allem als pragmatischen Arzt und starken Charakter – umso eindrücklicher ist es nun, ihn so verletzlich zu sehen. Die 19. Staffel endet mit diesem emotionalen Paukenschlag, der nicht nur seine Welt, sondern auch die seiner Partnerin Karin gehörig durcheinanderbringt und viele Fragen für die Zukunft offenlässt.

ZDF / Sabine Finger Fotografie Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) in "Der Bergdoktor: Wiedersehen", 2026

ZDF / Sabine Finger Fotografie Szene aus "Der Bergdoktor: Wiedersehen": Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann)

Der Bergdoktor, ZDF Dr. Martin Gruber und Karin Bachmeier auf dem Gruberhof