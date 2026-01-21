Annika Ernst offen: So geht es mit "Bergdoktor"-Rolle weiter

Seit dem 8. Januar ist Der Bergdoktor mit Staffel 19 zurück – und mit ihm rückt Dr. Angelika Rüdiger stärker in den Mittelpunkt. Annika Ernst (43), seit 2021 Teil der beliebten ZDF-Serie, verrät im Gespräch mit "Ruhr24", was Fans jetzt erwartet: Ihre Figur wird persönlicher, privater, nahbarer – ohne den Klinikalltag aus den Augen zu verlieren. Gedreht wird in Ellmau, gesendet wird donnerstags, und das Ensemble ist prominent besetzt – mit Kolleginnen und Kollegen wie Hans Sigl (56) und Mark Keller (60), mit denen Ernst eng zusammenarbeitet. "Beim 'Bergdoktor' – also, wie viele Leute mich darauf schon angesprochen haben, ist wirklich krass", sagt Annika. Sie kündigt an, dass es in den kommenden acht Folgen oft dramatisch wird und dass Angelikas Weg neue Seiten zeigt.

Bisher kannte das Publikum Angelika vor allem als zielstrebige Medizinerin mit klarer Linie. "Sie ist ja eine richtige Karrierefrau – und das ist auch völlig in Ordnung so", betont Annika. Neu ist, dass die Serie Angelikas Leben außerhalb des OPs genauer beleuchtet. Ihre lesbische Orientierung wird dabei selbstverständlich und sensibel erzählt, eingebettet in Fälle, die weiterhin medizinisch fundiert sind. Das Team passt am Set Details an, damit Szenen authentisch bleiben – unterstützt von Fachpersonal, das auf Korrektheit achtet. Annika ist vom Kurs überzeugt: "Ich liebe das Format einfach so sehr, und deswegen habe ich keinerlei Angst, dass sie nicht gut sein könnten – im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass sie gut sind", sagt sie über die frischen Episoden mit starken Gastauftritten.

Hinter den Kulissen beschreibt Annika, die nach 20 Jahren die Pille abgesetzt hat, die Dreharbeiten als eingeschworene Runde. Die Stimmung sei familiär, trotz schwerer Themen werde viel gelacht. Vor allem mit Hans und Mark fliegen die Sprüche, "wie freche Schuljungs von früher", erzählt sie. Für die Schauspielerin, die seit mehr als zwei Jahrzehnten vor der Kamera steht, fühlt sich der "Bergdoktor" wie ein Projekt an, das Menschen verbindet – am Set und vor den Bildschirmen. Privat hält Annika Details gern zurück, doch eines zeigt sie offen: die Freude an der gemeinsamen Arbeit, an der Bergkulisse und an einer Figur, die Stärke im Beruf mit einem zunehmend sichtbaren Innenleben verbindet. Genau diese Mischung macht Angelika für viele Fans inzwischen untrennbar mit dem "Bergdoktor"-Kosmos.

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

Andreas Rentz/Getty Images Annika Ernst beim Deutschen Fernsehpreis 2017

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin