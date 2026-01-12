Rag 'n' Bone Man verliert Rechtsstreit um seine Villa

Rag 'n' Bone Man hat den vier Jahre andauernden Streit um sein Land in East Sussex endgültig verloren: Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Rory Graham heißt, hatte sich vehement gegen den Bau eines neuen Wohngebiets mit 24 Häusern, einer Zufahrtsstraße und einem Spielplatz neben seiner 1,15 Millionen Euro teuren Villa gewehrt. Er fürchtete nicht nur um seine Privatsphäre, sondern auch um die Sicherheit auf der vielbefahrenen Straße vor seiner Haustür. Trotz zahlreicher Einwände von Anwohnern und der Blockierung durch den Gemeinderat setzte ein Regierungsbeauftragter das geplante Bauprojekt nun durch, wie The Sun berichtet.

Rory hatte sich früh an die Behörden und Nachbarn gewandt, um den Ausbau des Areals zu stoppen. Er schilderte, wie das neue Wohngebiet direkt auf sein Grundstück ausgerichtet sein würde, weshalb er von einer "schädlichen Auswirkung" auf sein Leben sprach. Außerdem warnte er vor zusätzlichen Verkehrsrisiken auf der ohnehin stark befahrenen Straße vor seiner Haustür. In einem Online-Appell klagte der Musiker, der Entwickler des Projekts Whitehall Homes habe über ein Jahr versucht, sein Grundstück aufzukaufen, mehr als 50 Bäume fällen lassen und damit Lebensraum für Tiere zerstört. Die Lokalverwaltung stellte sich zunächst auf seine und die Seite zahlreicher Anwohner, lehnte den Bau ab – doch der Entwickler legte Beschwerde ein und bekam bei der Regierung schließlich Recht.

Der Musiker erwarb sein Zuhause nach dem Erfolg seines Debütalbums "Human" im Jahr 2017 für 985.300 Euro. Inzwischen ist der Immobilienwert gestiegen, da Rag 'n' Bone Man die Immobilie in den letzten Jahren für seine Familie aufwendig umgestaltet hat. Neben einem Poolhaus mit Whirlpool verfügt das Grundstück nun auch über eine große Partyscheune. In der Gegend East Sussex leben auch andere bekannte Gesichter, darunter Roger Daltrey, Joe Marler und Jayne Torvill – ein beliebter Landstrich, der nun vor einem spürbaren Wandel steht.

Imago Rag’n’Bone Man tritt beim Metronome Prague 2025 auf, 21. Juni 2025

Daniel Leal-Olivas / Getty Images Rag 'n' Bone Man bei den BRIT Awards 2018

Imago Rag'n'Bone Man mit seiner Frau bei den Pride of Britain Awards 2025 in London

Im Streit um das Bauprojekt: Auf wessen Seite seid ihr eher? Team Rory – Privatsphäre und Sicherheit zuerst. Team Neubau – mehr Wohnraum, aber bitte umwelt- und verkehrssicher. Ergebnis anzeigen