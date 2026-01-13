So geht TikTok-Star Zah1de (15) mit ihrem heftigen Erfolg um

Zah1de (15) erlebte kürzlich den wohl krassesten Moment ihres jungen Lebens: In Berlin hat Social-Media-Star Zahide Kayaci, wie sie bürgerlich heißt, ihre erste große Live-Show gespielt – und direkt zwei Abende hintereinander die Uber Eats Music Hall mit jeweils 4.500 Fans gefüllt. Die Tickets für das Debütkonzert der 15-Jährigen waren in wenigen Minuten ausverkauft, die Halle ausgebucht. Parallel dazu läuft ihre Musikkarriere auf Hochtouren: Ihr erstes Album "Pretty Privilege" ist frisch draußen und gleich in die Top Ten der Charts eingestiegen. Im RTL-Interview erzählt die Berlinerin, wie sie den Hype aushält, der durch Millionen TikTok-Follower, Chart-Erfolge und Preisverleihungen um sie herum entstanden ist.

Von Kreuzberg aus tanzte sich die Tänzerin und Rapperin in wenigen Jahren an die TikTok-Spitze. Seit 2023 gehen ihre Clips viral, heute folgen ihr 8,5 Millionen Menschen. Inzwischen hat Zah1de einen Plattenvertrag, erfolgreiche Singles veröffentlicht und 2025 einen Bambi als Shooting-Star gewonnen. Dass ihre Live-Premiere gleich so groß werden würde, hatte sie selbst nicht auf dem Schirm. "Wenn ich ehrlich bin, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich klappt", betont sie. Sie habe einfach weitergetanzt, weil es so gut angekommen sei, erzählt die Newcomerin, und erklärt, dass daraus nach und nach auch ihre Rap-Songs entstanden seien.

Abseits des Scheinwerferlichts versucht die Schülerin, den Alltag festzuhalten: Treffen mit Freunden, kurze Selfie-Stops, dann weiterziehen. Sie beschreibt das Erkanntwerden als "eigentlich relativ angenehm" und betont, wie sehr sie sich auf ihre Familie verlassen kann; Eltern und Geschwister stehen an ihrer Seite. Wer Zah1de länger verfolgt, kennt die Momente, in denen Kommentare im Netz auch mal kritisch ausfallen – gerade wenn ein neuer Track polarisiert. Der Künstlerin scheint das wenig auszumachen. Sie setzt auf Nähe zu ihrem Publikum, klare Aussagen in ihren Texten und das, was sie groß gemacht hat: tanzen, posten, performen – und dabei sie selbst bleiben.

IMAGO / Eventpress Zah1de, Rapperin

Instagram / zah1de Zah1de, Juli 2025

TikTok / https://www.tiktok.com/@zah1de_kyc Zah1de, Social-Media-Bekanntheit

