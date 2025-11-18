Schon wieder: Zah1des Manager pflaumte Knossi beim Bambi an

Zah1de ist wohl eine der strahlendsten Newcomerinnen im deutschen Hip-Hop. Die Musikerin eroberte schon TikTok und gewann nun vor einigen Tagen sogar einen Bambi. Doch in den vergangenen Wochen gab es auch immer wieder Negativschlagzeilen – allerdings nicht über Zah1de selbst, sondern um ihren Manager Serdar Lunatix. Ausgerechnet Streaming-Star Knossi (39) berichtet jetzt von einem unangenehmen Zusammenstoß bei der renommierten Preisverleihung. Bei Twitch erzählt dieser: "Zwischenfall mit Zah1des Manager – ich sage es euch, wie es ist: Ich stehe nur da, da macht einer Fotos, Zah1des Manager: 'Geh mal weiter! Geh mal weiter!' Ey, ich stehe hier, alle stehen [...]. Also, das war ein Ton. [...] Ich wusste gar nicht, wer das ist. Dann hieß es: 'Zah1des Manager, ist immer so'."

Allerdings sei gesagt, dass Serdar am Abend der Bambi-Verleihung nicht nur mit Zah1de, sondern auch mit einigen Schülern seiner eigenen Tanzschule vor Ort war. Gleichzeitig ist das auch nicht das erste Mal, dass der Tanzlehrer negativ auffällt. Im September erzählte die ehemalige Bravo-Chefredakteurin Julia Kautz bei Instagram von einem fast noch unangenehmeren Vorfall. Die erfahrene Promi-Journalistin schildert ihren Followern von einem Event, zu dem sie für Interviews mit der 15-Jährigen eingeladen wurde. Der Manager war aber offenbar anderer Meinung: Nicht nur, dass er Julia unfreundlich mit "Wer bist du?" begrüßte – als sie ihm erklärte, wer sie sei, meinte er wohl nur: "Du bist hier nicht angemeldet. Hau ab!" Auch ein Gespräch mit den Organisatoren habe ihn nicht umgestimmt. "Ich bin fix und fertig. In 22 Jahren Journalismus bin ich noch nie so respektlos behandelt worden", ärgert Julia sich im Netz. Dann kam Serdar wohl auf sie zu und entschuldigte sich, nur um laut Julia wenig später zu beschließen, ihm gefalle ihre Art nicht. Sie wurde letztendlich rausgeworfen.

Julia betonte aber auch mehrfach, dass das Problem nicht Zah1de sei. Die Jugendliche sei ein "ganz tolles Mädel" und eine talentierte Künstlerin. Der Clip der Reporterin ging viral und brachte das Netz zum Diskutieren. Serdar bekam das anscheinend mit und veröffentlichte ein Statement im Netz. Darin betonte er zunächst, dass Zah1des Wohlbefinden für ihn oberste Priorität sei. Dann allerdings schreibt er: "Ihr Schutz und Wohlbefinden haben für mich höchste Priorität und nicht eure unangemeldeten Interviews für irgendwelche privaten Social-Media-Accounts." Dass er Zah1des Schutz als Priorität habe, unterschreibe auch Julia. Falsch sei aber, sie sei nicht angemeldet gewesen, immerhin wurde sie eingeladen und das Interview sei abgesprochen gewesen. Weiter meint Serdar, Julia habe ihn "penetrant und auf unangebrachte, unprofessionelle Art" von der Seite angesprochen. Julia betont, sie habe sich an alle Regeln gehalten und lediglich die Organisatoren hätten ihn angesprochen.

Um dem Ganzen dann die Spitze aufzusetzen, schreibt Serdar dann abschließend noch einen Satz, den sie nicht nur als respektlos, sondern auch als Alters-Shaming wahrnahm: "Dass die Person schon Hollywoodstars interviewt hat – 200 v. Chr. – spielt für mich in diesem Moment absolut keine Rolle!" Dieses Statement ließ das Netz zusätzlich sprachlos zurück und wirft wohl auch ein schlechtes Licht auf Zah1des Umfeld. Dabei könnte die junge Rapperin in der deutschen Musik-Szene ganz groß rauskommen. Den Bambi gewann sie vergangene Woche als "Shootingstar des Jahres" und mit ihrer Musik spricht sie zahlreiche junge Menschen an – auch wenn es immer mal wieder Kritik gibt, weil ihre Songs für einige Hörer wohl eher gewöhnungsbedürftig sind.

Anzeige Anzeige

TikTok / zah1de_kyc, Imago Collage: Zah1de und Knossi

Anzeige Anzeige

Instagram / serdar_lunatix Zah1de mit ihrem Manager Serdar Lunatix beim Bambi 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kautzagram Julia Kautz, deutsche Journalistin

TikTok / https://www.tiktok.com/@zah1de_kyc Zah1de, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige

Denkt ihr, das Verhalten des Managers könnte Zah1de schaden? Auf jeden Fall, man fragt sich, warum sie das so akzeptiert. Nein, das hat ja nichts mit ihrer Musik zu tun. Ergebnis anzeigen