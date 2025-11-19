Rassistisch? Manager von Zah1de kritisiert Knossis Verhalten

Bei der Bambi-Verleihung 2025 kam es während der Veranstaltung zu einer weiteren spannungsgeladenen Auseinandersetzung zwischen dem Streamer und Moderator Knossi (39) und Serdar Lunatix, dem Manager der Social-Media-Sensation Zah1de. Während Zah1de als jüngste Preisträgerin der Bambi-Geschichte gefeiert wurde, eskalierte der Streit zwischen den beiden Männern. Nach der Verleihung beschrieb Knossi die Szene in einem Stream aus seiner Sicht und betonte, wie schockiert er von dem Verhalten des Managers gewesen sei. Serdar warf Knossi daraufhin in einem mittlerweile gelöschten TikTok-Video vor, Rassismus zu betreiben: Dass Knossi ihn als unfreundlich wahrgenommen habe, hätte laut ihm nur etwas mit seinem Aussehen zu tun und wäre nicht so passiert, wenn er blond gewesen wäre.

Die Kontroverse begann offenbar, als Knossi während Zah1des Dankesrede vor dem Tisch von Serdar Lunatix und seinem Team stehen blieb, was laut Serdar die Sicht auf die Bühne blockierte. Serdar berichtet, dass er Knossi höflich gebeten habe, beiseitezutreten, lediglich um daraufhin eine empörte und respektlose Reaktion zu erhalten. "Um dem ganzen Mal einen Namen zu geben: Das was du tust, ist Rassismus. Du bist ein Rassist", behauptet Serdar. Die Meinungen der Fans und Beobachter in den sozialen Netzwerken könnten unterschiedlicher nicht sein, was die Diskussion weiter anheizt.

Zah1de, die mit ihrer Auszeichnung als "Shootingstar" einen weiteren Höhepunkt ihrer jungen Karriere feiern konnte, bleibt von dem Skandal um ihren Manager nicht unberührt. Schon in der Vergangenheit lenkten Berichte über das Verhalten von Serdar Lunatix immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. So wird ihm von ehemaligen Unterstützern vorgeworfen, mit fragwürdigen Methoden zu arbeiten, auch wenn seine enge Zusammenarbeit Zah1des erstaunlichen Aufstieg sichtbar befördert hat. Die junge Musikerin, die sich mit ihren Songs und ihrer Präsenz auf Plattformen wie TikTok eine große Fangemeinde aufgebaut hat, steht damit zwischen den Schlagzeilen über ihren eigenen Erfolg und den Kontroversen um ihren Manager.

Instagram / serdar_lunatix Zah1de mit ihrem Manager Serdar Lunatix beim Bambi 2025

Imago Knossi, Juni 2025

TikTok / https://www.tiktok.com/@zah1de_kyc Zah1de, Rapperin

