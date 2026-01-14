Hip-Hop-Star John Forté ist im Alter von 50 Jahren gestorben

Die Musikwelt ist in Trauer. John Forté ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Der Grammy-nominierte Rapper und frühere Fugees-Kollaborateur wurde am Montag leblos in seinem Haus in Chilmark auf Martha's Vineyard gefunden. Nach Angaben der Associated Press entdeckte ein Nachbar den Musiker am Nachmittag und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht, eine eindeutige Todesursache steht noch aus.

Bekannt wurde John durch seine Arbeit an dem Fugees-Meilenstein "The Score" von 1996, für den er Songs mitschrieb und mitproduzierte. Die Platte wurde zum Multiplatin-Erfolg und brachte ihm mit 21 die erste Grammy-Nominierung ein. Er tourte mit den Fugees, arbeitete mit Wyclef Jean (56) an "The Carnival" und veröffentlichte 1998 sein Solo-Debüt "Poly Sci". Nach einer Verurteilung im Jahr 2001 wegen Drogendelikten kam die Wende: 2008 wurde seine Strafe von Präsident George W. Bush (79) verkürzt, nachdem prominente Unterstützerinnen wie Carly Simon (80) öffentlich für ihn eingetreten waren.

John lebte auf der Insel mit seiner Frau Lara Fuller und den zwei Kindern Wren und Haile. Laut den MV Times war der Hip-Hop-Star ein wichtiger Teil seiner Community auf Martha's Vineyard. Er besuchte die Insel zum ersten Mal 1998 auf Einladung des Musikers Ben Taylor. In dem kreativen Umfeld fand John schnell ein Zuhause und viele Freunde. Besonders beliebt seien die Jamsessions im Haus des Musikproduzenten gewesen. Wegbegleiter werden besonders "seine einzigartige Großzügigkeit und seine tiefe Liebe zum Leben" vermissen.

Getty Images John Forté, Musiker

Getty Images John Forté, Juli 2022

Getty Images John Forté, April 2023

