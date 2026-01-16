Natasha Bedingfield trauert um Musikkollegen John Forté

Am Montag wurde der Tod von John Forté bekannt. Die Musikwelt reagierte auf das plötzliche Ableben des Rappers. Bei Instagram trauert nun unter anderem Natasha Bedingfield (44) um ihren langjährigen Kollegen. Sie teilt eine Reihe von gemeinsamen Momenten und schreibt dazu: "Ich bin geschockt, dass ich am Montag meinen Freund John Forté verloren habe. Ein Treffen war schon lange überfällig. Als ich John vor Jahren beim Sundance Festival kennenlernte, wurden wir direkt Freunde. [...] Es gab so viele Menschen, die ihn sofort liebten und die durch seine Person so berührt waren." Die Sängerin sei in Gedanken bei der Frau und den Kindern ihres Freundes. Sie teilte zudem die GoFundMe-Kampagne zur Unterstützung seiner Familie.

Natasha erinnert sich zudem daran, dass John stets eine große Inspiration für sie war. Er eröffnete ihr den Weg in ganz neue kreative Gemeinschaften. "Wir sind zusammen nach Russland gereist, um dort talentierte Musiker zu entdecken und zu unterstützen. Er hat mir eine blühende und einladende kreative Gemeinschaft in Martha's Vineyard eröffnet...", erinnert sich die 44-Jährige. Dank ihm habe sie so viele neue Freundschaften schließen können. Johns Tod mit gerade einmal 50 Jahren sei für Natasha eine traurige Erinnerung, dass das Leben endlich ist: "Es trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube, dass das Leben wirklich so vergänglich ist. Ich möchte ihn anrufen. Und ich denke an meine anderen Freunde, mit denen ich schon lange nicht mehr gesprochen habe."

Viele Details zu Johns Tod gibt es bislang noch nicht. Laut Associated Press wurde der Hip-Hop-Star Anfang der Woche leblos in seinem Haus in Chilmark auf Martha's Vineyard gefunden. Ein Nachbar soll die Polizei gerufen haben, nachdem er Johns Körper gefunden hatte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort aber nichts mehr für ihn tun. Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Anzeichen, dass es sich um ein Verbrechen handelt, gibt es aber keine. John wurde vor allem durch die Band Fugees bekannt. Diese bewegte sich genretechnisch zwischen Hip-Hop, Reggae, R&B und Funk. Für die Platte "The Score" von 1996 erhielt der US-Amerikaner mit gerade einmal 21 Jahren seine erste Grammy-Nominierung. 1998 folgte Johns Solo-Debüt "Poly Sci".

Getty Images John Forté und Natasha Bedingfield bei der Premiere von "Russian Winter" beim Tribeca Film Festival 2012

Getty Images Natasha Bedingfield, 2024

