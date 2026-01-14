Influencerin Esther Thomas verstirbt nach "missglückter" OP

Trauer um Esther Thomas: Die Influencerin, die ihren Followern als Sunshine bekannt war, ist am 9. Januar 2026 nach einer Operation gestorben. Das gab ihre Familie über ihren Instagram-Account bekannt und sprach von einem "plötzlichen" Tod nach einem "missglückten" Eingriff. "Sie hatte Myome und wurde operiert, aber sie hat es nicht geschafft. Wir versuchen nun, alles zu regeln, damit wir sie zur letzten Ruhe betten können", hieß es in dem Statement ihrer Angehörigen.

Freunde, Kolleginnen und Fans reagierten umgehend mit Beileidsbekundungen in den Kommentaren und nahmen online Abschied von der Nigerianerin, die sich in Skits und Kooperationen mit anderen Social-Media-Stars einen Namen gemacht hatte. Unter den Stimmen der Trauer meldete sich auch Kollege Chidera Madu, der in einem Video erklärte, Esther habe seit dem 28. Dezember starke Bauchschmerzen gehabt. Laut Chidera verschlechterte sich ihr Zustand zum Jahreswechsel, und am 1. Januar kam sie ins Krankenhaus. Nach Scans sei festgestellt worden, dass das Myom "sehr groß" geworden sei, weshalb Ärzte zur Operation geraten hätten.

Esther hatte sich kurz vor ihrem Tod noch mit positiven Neujahrszeilen an ihre Community gewandt. Auf Social Media schrieb sie im Dezember 2025: "2026 steht vor der Tür. Löscht negative Menschen aus eurem Leben. Vergesst eure Vergangenheit. Akzeptiert eure Fehler. Startet euer Leben neu." Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren 136.000 Followern für ihre anhaltende Unterstützung. "Euer Glaube an mich bedeutet mir mehr, als ihr ahnt", ließ das Model seine Fans wissen.

Instagram / sunshine_official223 Esther Thomas, Social-Media-Star

Instagram / sunshine_official223 Esther Thomas, November 2025

Instagram / sunshine_official223 Esther Thomas, Influencerin

