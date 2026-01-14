Todesursache bekannt: Daran starb Jackson Brownes Sohn Ethan

Die Ursache für den tragischen Tod von Ethan Browne steht fest. Der Schauspieler, Musiker und Model, ältester Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, starb am 25. November 2025 in seinem Zuhause in Los Angeles. Zwei Monate nach dem Fund gab die Gerichtsmedizin des Los Angeles County nun die Ergebnisse der Obduktion bekannt. Wie unter anderem People berichtet, führten die toxischen Wirkungen von Fentanyl, Methamphetamin und Lidocain zum Tod des 52-Jährigen. Der Gerichtsmediziner stufte die Überdosis als Unfall ein. Jackson, der Rock & Roll Hall of Fame-Sänger, hatte den Verlust bereits einen Tag nach Ethans Tod öffentlich gemacht und um Rücksicht für die Familie gebeten.

Die Details veröffentlichte die Behörde am 13. Januar. Sein berühmter Vater hatte in seinem Statement erklärt, Ethan sei leblos aufgefunden worden, nähere Angaben gab es damals nicht. Jetzt ist klar: Es war ein Zusammenspiel mehrerer Substanzen, das dem vielseitig begabten Künstler das Leben nahm. In Hollywood und der Musikszene sorgte die Nachricht über seinen Tod für Bestürzung. Viele Weggefährten erinnern an Ethans Arbeit vor und hinter der Kamera. Er gründete das Imprint Spinside Records unter dem Dach von Inside Recordings, arbeitete als Model unter anderem in Kampagnen für Isaac Mizrahi und stand 2004 für mehrere große Filme vor der Kamera – unter anderem für "Raising Helen" an der Seite von Kate Hudson (46) und für "Hackers" zusammen mit Angelina Jolie (50).

Ethan stand von klein auf im Rampenlicht. Bereits mit sechs Monaten zierte er zusammen mit seinem Vater das Cover des "Rolling Stone"-Magazins. Trotz einer tragischen Kindheit – seine Mutter beging Suizid, als er erst zwei Jahre alt war – legte er eine stolze Karriere hin. Seit dem frühen Tod der Mutter im Jahr 1976 hatten Ethan und sein Vater eine besonders enge Bindung. Jackson betonte wiederholt, wie wichtig ihm das Elternsein war: "Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein", sagte er laut Bild einmal in einem Interview. Sein Sohn wurde ebenfalls Papa, worauf der Grammy-Nominierte stolz verwies.

Getty Images Ethan Browne und sein Vater Jackson Browne bei der Premiere von "Raising Helen" in Hollywood, 26. Mai 2004

Getty Images Ethan Browne bei den TV Week Logie Awards 2024 in Sydney

Getty Images Jackson Browne spricht im Grammy Museum L.A. Live bei "Spotlight: I'm With Her", Los Angeles, 30. September 2025

