Rocklegende Jackson Browne trauert um seinen Sohn Ethan

Jackson Browne trauert um seinen Sohn Ethan Browne, der vor zwei Tagen leblos in seinem Zuhause gefunden wurde. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Der 77-jährige Musiker machte die traurige Nachricht gestern auf Instagram öffentlich. In einem Beitrag schrieb er: "Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 in seinem Zuhause leblos aufgefunden wurde und verstorben ist." Er wurde nur 52 Jahre alt.

Ethan stand von Anfang an im Rampenlicht. Bereits mit sechs Monaten zierte er zusammen mit seinem Vater das Cover des "Rolling Stone"-Magazins. Trotz einer tragischen Kindheit – seine Mutter beging Suizid, als er erst zwei Jahre alt war – machte der 52-Jährige Karriere als Schauspieler. Er beeindruckte in Filmen wie "Hackers" an der Seite von Angelina Jolie (50) und Jonny Lee Miller (53) oder in "Liebe auf Umwegen", wo er mit Kate Hudson (46) vor der Kamera stand. Zudem war er als Model und Musiker aktiv, brachte 2022 ein eigenes Album heraus und gründete das Label Spinside Records.

Seit dem frühen Tod der Mutter im Jahr 1976 hatten Ethan und sein Vater eine besonders enge Bindung. Jackson betonte wiederholt, wie wichtig ihm das Elternsein war: "Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein", sagte er laut Bild einmal in einem Interview. Sein Sohn wurde ebenfalls Papa, worauf der Grammy-Nominierte stolz verwies. Gegenüber Tru Rock Revival sagte er 2022: "Ethan ist ein großartiger Vater. Er ist ein großartiger Sohn, ein großartiger Mann. Wenn ich ihn mit seinen Kindern sehe, macht mich das sehr stolz."

Getty Images Ethan Browne und sein Vater Jackson Browne bei der Premiere von "Raising Helen" in Hollywood, 26. Mai 2004

Getty Images Ethan Browne bei den TV Week Logie Awards 2024 in Sydney

Getty Images Jackson Browne spricht im Grammy Museum L.A. Live bei "Spotlight: I'm With Her", Los Angeles, 30. September 2025