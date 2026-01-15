Die Todesursache von NBA-Star Elden Campbell ist nun bekannt

Erschütternde Details zum Tod von Elden Campbell: Der frühere NBA-Star fuhr in der Nacht allein zum Angeln hinaus – um 0 Uhr 37 zeigen Kameras den 57-Jährigen an einer Bootsrampe in Florida. Stunden später, am Abend desselben Tages, wird sein lebloser Körper an einem Strand von Pompano Beach entdeckt. Elden trägt eine rot-schwarze Rettungsweste, teilweise geöffnet, am Seil mit einem Sea-Doo Fish Pro verbunden. Rettungskräfte sprechen gegen 20 Uhr den Tod aus. Die Ermittler finden in dem Wasserfahrzeug persönliche Gegenstände wie Ausweis, Handy, Schlüssel und einen Energy-Drink.

Die Behörden bestätigen nun: Elden starb durch Ertrinken, die Rechtsmedizin stuft die Todesart als Unfall ein. Eine toxikologische Untersuchung ergab keine Spuren von Alkohol oder Drogen. Das berichtete unter anderem People. Videoaufnahmen belegen, dass der ehemalige NBA-Profi in jener Nacht ohne Begleitung aufbrach. Laut dem Bericht der Gerichtsmedizin trug er eine nur teilweise geschlossene Schwimmweste. Ehefrau Rosemary erklärte gegenüber den Behörden, ihr Mann habe an Typ-II-Diabetes und erhöhtem Cholesterin gelitten, habe seine Gesundheit aber im Blick gehabt und sei kein Konsument von Alkohol oder Drogen gewesen. Er konnte schwimmen, betonte sie.

Nach Bekanntwerden von Eldens Tod vor einem Monat zeigten sich zahlreiche Weggefährten und Fans bestürzt. Der ehemalige Lakers-Spieler Tracy Murray schrieb damals auf Instagram: "Ein weiterer Bruder ist zu früh gegangen... Das ist hart... Ich habe keine Worte. [...] Gebete für die Campbell-Familie und jeden, der Elden bewegt hat." Auch Shaquille O'Neal (53), der einst mit Elden auf dem Platz stand, teilte diesen emotionalen Beitrag und drückte so seine Anteilnahme aus.

Getty Images Elden Campbell, NBA-Legende

Getty Images Corliss Williamson, Elden Campbell während Spiel 3 der NBA Finals 2004 gegen die Los Angeles Lakers

Getty Images Shaquille O'Neal, Basketball-Star

