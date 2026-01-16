So geht es Angelina Kirsch nach der Traumhochzeit auf Sylt

Angelina Kirsch (37) startet verheiratet und voller Energie ins neue Jahr: Das Model und die Moderatorin hat ihrem Partner Daniel auf Sylt das Jawort gegeben. Die Trauung fand in der historischen Kirche St. Severin in Keitum statt, gefeiert wurde anschließend romantisch im Söl'ring Hof in Rantum – ganz so, wie Angelina sich ihre Winterhochzeit erträumt hatte. Schnee blieb zwar aus, doch die Nordseeinsel bot eine magische Kulisse. "Ich bin einfach nur unbeschreiblich glücklich", sagte Angelina im Gespräch mit spot on news. "Daniel ist mein Fels in der Brandung, mein Ein und Alles", schwärmte sie. Jetzt blickt das Paar gemeinsam nach vorn und lebt in seinem Traumhaus weiter.

Neben dem privaten Glück richtet Angelina ihren Blick auf Projekte, die ihr am Herzen liegen. Als Purina-Markenbotschafterin unterstützt sie den Verein Kinderschutzengel e.V., der mit Therapiebegleithunden kranken Kindern Kraft und Trost schenkt. "Die Hunde schenken den Kindern Hoffnung und lassen sie strahlen", erklärte sie gegenüber dem Newsportal. Die Nähe zu Tieren ist für die Moderatorin mehr als ein Hobby: Gemeinsam mit Purina will sie Aufmerksamkeit für tiergestützte Interventionen schaffen, besucht Kliniken und macht sich stark für Tierschutz. Auch im TV bleibt es für die Tierfreundin spannend: Für das Frühjahr ist die erste Staffel von "Promi Taste" angekündigt. Privat will sie 2026 den Außenbereich des gemeinsamen Zuhauses gestalten und sich noch intensiver für Vierbeiner in Not einsetzen.

Bereits vor vier Wochen sorgte die Hochzeit von Angelina und Daniel auf Sylt für große Schlagzeilen. Die Atmosphäre in der Kirche St. Severin begeisterte nicht nur die Frischvermählten, sondern auch die Gäste, die sich über die persönliche Zeremonie freuten. "Treue und Vertrauen sind für uns Grundpfeiler. Für mich gibt es nur ihn", betonte das Model damals im Gespräch mit Bunte. Auch ihr Partner wurde kreativ – für Daniel stand fest: "Der Gedanke, mein Leben einem einzigen Menschen anzuvertrauen, fühlte sich mit ihr richtig an." Die Feier blieb bewusst im kleinen Familienkreis und unterstrich den Wunsch der beiden nach Innigkeit.

Imago Angelina Kirsch, Moderatorin

Imago Angelina Kirsch mit ihrem Partner Daniel, November 2025

Getty Images Angelina Kirsch, Juni 2023

