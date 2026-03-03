Marius Borg Høibys Eltern beseitigten Wohnungsschäden

In einem laufenden Verfahren gegen Marius Borg Høiby (29) hat nun der Ex-Freund von Nora Haukland als Zeuge ausgesagt. Wie das Nachrichtenportal VG berichtet, schilderte er vor Gericht, dass Nora wegen Marius' intensivem Kontakt zu dessen Mutter Kronprinzessin Mette-Marit (52) und seinem Stiefvater Kronprinz Haakon (52) hatte. Der Zeuge bestätigte damit Angaben, die Nora selbst bereits zu Protokoll gegeben hatte. Seine Aussage wirft ein Licht auf die Verwicklung des norwegischen Kronprinzenpaares in die Angelegenheit.

Der Zeuge berichtete laut VG von zahlreichen Nachrichten und Telefonaten zwischen der Mutter des Angeklagten und der Geschädigten. "Auch der Stiefvater des Angeklagten war involviert. Es ging unter anderem darum, Löcher in der Tür zu verschließen, aber auch darum, den richtigen Farbcode zum Überstreichen zu bekommen", erklärte er. Mit diesen Ausführungen spielte der Zeuge auf Schäden in der einst gemeinsamen Wohnung von Marius und Nora an. Die Wutausbrüche von Marius hatten demnach zu Beschädigungen geführt, um die sich das Kronprinzenpaar kümmerte. Marius wurde am Dienstagmorgen zusätzlich wegen rücksichtslosen Verhaltens und eines Verstoßes gegen ein Kontaktverbot im Zusammenhang mit einem Vorfall in seiner eigenen Wohnung angeklagt.

Marius ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung. Als sie im Jahr 2001 Kronprinz Haakon heiratete, wurde Marius Teil der norwegischen Königsfamilie, trägt jedoch keinen offiziellen Titel und nimmt keine royalen Pflichten wahr. Das Paar hat zudem zwei gemeinsame Kinder. Nora Haukland ist als Reality-TV-Star und Social-Media-Persönlichkeit in Norwegen bekannt und hatte eine Beziehung mit Marius. Aber auch nach der Trennung soll Nora Angst vor Gewalt gehabt haben. Der Zeuge sagte: „Besonders in den ersten zwei bis drei Monaten, nachdem ich begonnen hatte, Nora zu daten, war der Angeklagte darüber nicht besonders begeistert und sehr neugierig, wen sie datete. Darum drehte sich vieles. Er wirkte nicht so, als hätte er wirklich verstanden, dass es vorbei war.“

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

Getty Images Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Oslo

