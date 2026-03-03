Lisa Rinna packt über heißes Sexleben mit Harry Hamlin aus

Lisa Rinna (62) packt in ihrem neuen Buch "You Better Believe I'm Gonna Talk About" unverblümt über ihr Sexleben mit Ehemann Harry Hamlin aus. Die 62-jährige Schauspielerin und der 74-jährige Schauspieler sind seit 1997 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. In ihren Memoiren schwärmt die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin davon, dass es im Schlafzimmer nach fast drei Jahrzehnten Ehe immer noch genauso heiß zugeht wie am Anfang. "Der Sex ist immer noch großartig, weil wir uns immer noch sehr zueinander hingezogen fühlen", prahlt Lisa in dem Buch. "Auch wenn wir es nicht so oft tun, wenn wir es tun, ist es so gut wie eh und je."

In ihren Memoiren räumt Lisa außerdem mit langjährigen Gerüchten um die Sexualität ihres Mannes auf. Die Spekulationen begannen, nachdem Harry 1982 in dem Film "Making Love" mitgespielt hatte, in dem es um einen verheirateten Mann geht, der eine Affäre mit einem anderen Mann hat. "Lasst uns das ein letztes Mal klären, ein für alle Mal: Harry ist heterosexuell", stellt die Schauspielerin klar. "Er ist in keiner Weise ein schwuler Mann, nicht dass daran etwas falsch wäre." Der Film gilt als bahnbrechend für seinen mutigen Blick auf gleichgeschlechtliche Romanzen zu einer Zeit, als schwule Charaktere in Hollywood noch ein Tabu waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lisa pikante Details über ihr Intimleben preisgibt. Bereits in ihrem Ratgeber "Rinnavation: Getting Your Best Life Ever" aus dem Jahr 2009 teilte sie eine Anleitung zum Oralsex inklusive eines ihrer Signature-Tricks. Ihre Tochter Delilah Belle (27) enthüllte später in einer Folge von "The Real Housewives of Beverly Hills", dass das Buch ihr gezeigt habe, wie man Sex hat. "Ich war ungefähr 12, als ich das gesagt habe. Es bringt einem buchstäblich bei, wie man einen bläst", erklärte Delilah damals. Eine schockierte Lisa antwortete daraufhin: "Ich hätte nie im Leben gedacht, dass meine eigenen Kinder das Buch lesen würden."

Anzeige Anzeige

Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Project Angel Food Lisa Rinna und Harry Hamlin im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Hamlin und Lisa Rinna im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Rinna und Harry Hamlin, März 2020