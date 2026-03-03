"Frauen sind zum Gebären da": Netz wütet gegen Davina Geiss

Davina (22) Geiss hat mit umstrittenen Aussagen über Geschlechterrollen für einen Aufschrei im Netz gesorgt. In der aktuellen Folge von Die Geissens arbeiteten die 22-Jährige und ihre jüngere Schwester Shania Geiss (21) am Küchenumbau in Monaco, während ihre Eltern Robert und Carmen auf Reisen waren. Beim mühsamen Herausreißen des Küchenbodens platzte Davina dann der Kragen, wie OE24 berichtet. Genervt beschwerte sie sich: "Warum mache ich auch Männerarbeit?" Doch dabei blieb es nicht. Die Millionärstochter legte nach und präsentierte ein Weltbild, das viele Zuschauer fassungslos machte: "Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten", erklärte sie vor laufender Kamera.

Ihre Schwester Shania zeigte sich entsetzt über die Äußerungen und hielt ihrer Schwester den Spiegel vor: "Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen. Stichwort: Female Empowerment. So wurden wir nicht erzogen!" Auch im Netz ließ die Kritik nicht lange auf sich warten. Nachdem ein Ausschnitt der Szene auf Instagram geteilt wurde, hagelte es empörte Kommentare für Davina. Die User sprachen von einem "Weltbild aus einem anderen Jahrhundert" und warfen der 22-Jährigen vor, "in der Steinzeit" zu leben. Selbst Vater Robert bekam sein Fett weg: "Der Vater macht doch selbst keine Männerarbeit", ätzte ein Nutzer in Anspielung auf den luxuriösen Lifestyle der Familie.

Davina, die mit ihrer Familie in Monaco lebt und dort den Alltag vor der Kamera teilt, machte erst kürzlich deutlich, dass sie hohe Ansprüche an ihren Traummann hat. Die ältere Tochter von Robert und Carmen wünscht sich einen Partner mit prall gefülltem Konto und idealerweise einer Yacht, die die ihres Vaters noch übertrifft. Nach einem längeren Aufenthalt in Dubai sind die Geissens inzwischen nach Monaco zurückgekehrt, wo die Schwestern wieder ihren Alltag vor der Kamera bestreiten – nun allerdings mit einer hitzigen Debatte im Rücken, in der viele Fans kritisch auf die persönlichen Einstellungen und Werte der Familie blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juli 2025