Influencerin Sara Bennett mit 39 Jahren an ALS verstorben

Sara Bennett ist tot. Die US-amerikanische Influencerin starb im Alter von 39 Jahren an ALS, einer unheilbaren Erkrankung des Nervensystems. Vor wenigen Tagen wurde die Nachricht auf Instagram veröffentlicht – in einem Beitrag, den Sara selbst für diesen Moment vorbereitet hatte. Ein Schwarzweiß-Porträt zeigt die lebensfrohe Lehrerin lachend, wie sie in Erinnerung bleiben möchte. "Wenn ein Kurswechsel nötig ist, selbst unter den schlimmsten Umständen, muss die neue Richtung nicht nur negativ sein. Ob wir diesen Weg positiv gestalten, ist eine Entscheidung", schreibt sie dazu.

ALS ist eine seltene Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie führt zur Zerstörung bestimmter Nervenzellen und in weiterer Folge zu fortschreitender Muskelschwäche und Lähmungen. Im Verlauf der Erkrankung verlieren Betroffene zunehmend die Fähigkeit, sich zu bewegen, zu sprechen, zu schlucken oder selbstständig zu atmen. In ihrem finalen Statement beschreibt Sara jedoch, welche Fähigkeiten ihr erhalten geblieben sind und blickt positiv auf den Verlauf ihrer Krankheit. "Ich habe keine Schmerzen und bin nicht müde. Ich kann lachen, sprechen und mich bewegen. Wenn ich auf die letzten Monate meines Lebens zurückblicke, bin ich froh, dass ich nicht plötzlich gegangen bin, selbst mit meinem Leiden", schreibt sie.

Mehr als 100.000 Follower verfolgten seit 2020 ihr Leben, zunächst für Einrichtungstipps, später ihren offenen Umgang mit der Diagnose. 2023 wurde die schwere Krankheit diagnostiziert – ein Wendepunkt in ihrem Leben, den Sara sofort im Netz teilte. Trotz ihrer Einschränkungen und des beschwerlichen Alltags bewahrte sie sich stets unerschütterlichen Lebensmut. Die zweifache Mutter lebte zuletzt im Rollstuhl, genoss jedoch bestmöglich ihr Leben mit ihrem Mann und den Kindern an ihrer Seite.

Instagram / theanandapivot Sara Bennett, Influencerin

Instagram / theanandapivot Sara Bennett, April 2025

Instagram / theanandapivot Sara Bennett mit ihrer Familie, November 2025

