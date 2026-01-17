Nach seinem Krebskampf: Streamer Ninja wird erstmals Vater

Streamer-Star Ninja (34) wird Papa! Die Social-Media-Bekanntheit, mit bürgerlichem Namen Richard Tyler Blevins, und seine Ehefrau Jessica Blevins haben am Freitag in den sozialen Medien verraten, dass sie ihr erstes Kind erwarten – es wird ein Mädchen. In einem Instagram-Video zeigen die beiden, wie sie bei einer kreativen Gender-Reveal-Party Weingläser in eine weiß glasierte Torte tauchen – im Inneren schimmert es pink. "Wir hatten in unserer Vergangenheit viele spannende Ankündigungen, aber diese hier ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Jessica und ich sind schwanger", schreibt Ninja dazu.

In den Kommentaren ist die Freude über die Verkündung riesig. Unter anderem kommentiert der offizielle Twitch-Account: "Glückwunsch" und setzt dahinter ein lilafarbenes Herz. Viele weitere Fans freuen sich für Ninja und Jessica. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Neues Kapitel freigeschaltet", "Oh mein Gott – Tyler wird ein Mädchen-Papa" und "Verrückt zu sehen, wie alle OGs erwachsen werden, Kinder bekommen und immer noch ihr Ding in Streams machen", lauten nur drei weitere Kommentare.

Das Paar ist seit 2017 verheiratet und hat seither Höhen und Höhen erlebt: Während Ninja zur Streaming-Ikone aufstieg, stand Jessica an seiner Seite und managte den rasant wachsenden Marken-Kosmos des Gamers. Schon 2018 berichtete CNBC, dass der Streamer mit seinen Live-Auftritten und Deals zeitweise rund eine Million Dollar pro Monat einnahm. Vor rund zwei Jahren sorgte Ninja mit einer ganz anderen Nachricht für Aufsehen. Damals teilte der Streamer auf X mit, dass er nach einer Hautkrebsdiagnose als geheilt galt. "Ich habe gerade die Nachricht von meinem Dermatologen erhalten, tolle Neuigkeiten [...]", verkündete Ninja und ergänzte: "Ab sofort bin ich offiziell krebsfrei."

Anzeige Anzeige

Instagram / ninja Ninja und seine Frau Jessica, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ninja Ninja und seine Frau Jessica, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ninja Ninja, Streamer

Anzeige