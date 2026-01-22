Nun verkündet: Das sind die Nominierten für die Oscars 2026

Die Nominierungen für die Oscars 2026 sind da und wurden von den Schauspielern Danielle Brooks (36) und Lewis Pullman (32) live verkündet, wie Vogue berichtet! Bei der 98. Verleihung am 15. März werden in Hollywood die begehrten Preise vergeben. In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" kämpfen unter anderem Emma Stone (37) für ihre Rolle in "Bugonia", Jessie Buckley für "Hamnet" und Kate Hudson (46) für ihre Darbietung in "Song Sung Blue" um die Trophäe. Bei den Männern gehen Timothée Chalamet (30) mit "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio (51) für seine Rolle in "One Battle After Another" und Michael B. Jordan (38) mit seiner Leistung in "Sinners" ins Rennen. Während Teyana Taylor ("One Battle After Another") und Elle Fanning ("Sentimental Value") für Nebenrollen nominiert wurden, dominieren Filme wie "Sinners", "Hamnet" und "One Battle After Another" mit mehrfachen Nennungen die Liste.

Vielfältigkeit und Hochkaräter prägen die diesjährigen Nominierungen. Besonders auffällig: "Sinners" von Regisseur Ryan Coogler (39) ist gleich in mehreren Kategorien vertreten, darunter für die beste Regie, das beste Drehbuch und den besten Hauptdarsteller. Auch Chloé Zhaos "Hamnet" und Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" gehören zur Crème de la Crème und haben Chancen auf zahlreiche Preise. Die Kategorie "Bester Film" umfasst ein starkes Feld mit Filmen wie "Frankenstein", "Train Dreams" und "Bugonia". Zudem stehen musikalische Highlights wie "Golden" aus "KPop Demon Hunters" und "I Lied to You" aus "Sinners" in der Kategorie "Bester Originalsong" zur Wahl.

Schon im vergangenen Jahr machte die Academy mit einer spektakulären Ankündigung auf sich aufmerksam: Ab 2028 dürfen sich Fans der Oscars auf eine völlig neue Kategorie freuen – der Preis für "Beste Stunts" wird erstmals vergeben. Damit würdigen die Verantwortlichen endlich jene Kreativen, die in spektakulären Actionszenen oft ihr Leben aufs Spiel setzen und bisher selten im Rampenlicht standen. "Stunts sind integraler Bestandteil der Filmgeschichte", erklärten Academy-CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang damals, wie Variety berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Oscar-Trophäe

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025