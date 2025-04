Die Oscars führen ab 2028 die Kategorie "Beste Stunts" ein

Nach jahrzehntelangem Kampf hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences angekündigt, ab 2028 erstmals den Oscar für "Beste Stunts" zu verleihen. Damit wird eine neue Kategorie eingeführt, die das Stuntdesign als essenziellen Bestandteil des Filmemachens feiert, wie Variety berichtet. "Stunts sind integraler Bestandteil der Filmgeschichte", erklärten Academy-CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang in einem Statement. Doch der Weg zu diesem Meilenstein war lang.

Die Stunt-Gemeinschaft hatte jahrzehntelang für mehr Anerkennung bei den Oscars gekämpft. David Leitch (49), Regisseur von Actionhits wie Deadpool 2 und selbst früher Stuntman, führte eine Initiative an, um die Einführung der Kategorie voranzutreiben. Gemeinsam mit Stunt-Koordinator Chris O'Hara von der Organisation Stunts Unlimited waren zahlreiche Verhandlungen mit der Academy notwendig. "Es war ein langer Weg, aber wir sind stolz, dass unsere Arbeit endlich gewürdigt wird", sagte David, der aktuell an einem neuen Film mit Nicholas Hoult (35) arbeitet. Es sei auch ein Tribut an frühere Generationen von Pionieren des Stuntfilms wie Buster Keaton und Harold Lloyd.

Die Oscars erweitern ihr Programm damit erneut, nachdem im vergangenen Jahr schon die Einführung der Kategorie "Bestes Casting" verkündet worden war. Für die Stunt-Industrie bedeutet diese Auszeichnung weit mehr als nur Prestige: Sie ist eine Anerkennung der kreativen und körperlich fordernden Arbeit, die im Hintergrund so vieler Filme steckt. Stuntman Chad Stahelski, der unter anderem bei Matrix zum Einsatz kam, sagte gegenüber Variety: "Wir sprechen hier von über 100 Jahren Stunt-Erfahrung. Die Abteilung gibt es seit den Anfängen des Films. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Academy die Stimmen des Stunt-Komitees wirklich gehört hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images David Leitch bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Stahelski bei der Premiere von "John Wick 4", 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige