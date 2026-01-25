"Euphoria"-Star beschuldigt einen Lyft-Fahrer des Diebstahls

Alanna Ubach erhebt schwere Vorwürfe: Die Euphoria-Darstellerin berichtet, ein Lyft-Fahrer habe ein von ihr übergebenes Paket mit 1.000 Dollar Bargeld nie am Zielort abgeliefert. Die Schauspielerin sagte laut TMZ, der Vorfall habe sich in Hollywood ereignet, wo sie den Fahrer damit beauftragt habe, das Päckchen an eine wartende Person zu übergeben. Der Empfänger stand demnach vergeblich 45 Minuten bereit. Laut Alanna habe der Fahrer sein Telefon ausgeschaltet, nachdem er die angegebene Adresse erreicht haben sollte. Lyft reagierte und sperrte den Fahrer dauerhaft von der Plattform.

Die Darstellerin erklärte, der Fahrer habe sie glauben lassen, dass Lieferungen von Paketen über Lyft möglich seien. Sie habe die 1.000 Dollar mit Papiertüchern und Klebeband in einem Paket gesichert und die Fahrt über die App organisiert. Gegenüber TMZ sagte sie weiter, sie habe anschließend bei Lyft eine Beschwerde eingereicht – dort sei ihr mitgeteilt worden, dass Pakettransporte nicht zum Leistungsangebot gehören. Ein Lyft-Sprecher erklärte der Daily Mail: "Wir verstehen, wie belastend diese Situation für die betroffene Fahrerin ist, und wir nehmen Berichte dieser Art ernst." Man stehe mit Alanna in Kontakt, der betreffende Fahrer sei "permanent von der Plattform entfernt" worden. Zudem betonte das Unternehmen, die Nutzung von Fahrten für unbegleitete Waren verstoße gegen die Nutzungsbedingungen.

Alanna erklärte, die Transaktion habe mit Rechnungen im Namen ihrer im November verstorbenen Schwester zu tun. Der aktuelle Vorfall berührt damit ein sehr persönliches Kapitel in ihrem Leben. Die Schauspielerin, die auch in "The Last of Us", "Family Guy" und "Mythic Quest" mitgewirkt hat, ist Fans von "Euphoria" als Suzanne "Suze" Howard bekannt – die Serienmutter von Cassie und Lexi, gespielt von Sydney Sweeney (28) und Maude Apatow (28).

