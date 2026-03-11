So kam es zum Kuss zwischen Umut und Vanessa bei "The 50"

Bei The 50 sprühen die Funken. Am zweiten Abend dürfen die Kandidaten sich endlich ein bisschen entspannen und eine Party feiern. Wie immer, wenn der Alkohol fließt, sind die flirty Blicke nicht weit. Umut Tekin (28) hat sich offenbar in Vanessa Brahimi verguckt – schon vorher überschüttet er sie mit Komplimenten. Vanessa ist sichtlich geschmeichelt und angetan – ein Flirt mit Umut ist aber nicht drin. "Der ist eigentlich tabu für mich, wegen seiner Ex-Freundin. Ich bin sehr gut mit ihr befreundet. Und daher halte ich mich da auf Distanz", erklärt die Sommerhaus der Normalos-Kandidatin. Neben Umuts Ex-Freundin Jana-Maria Herz (34) ist auch sein fast schon ernster Love Island VIP-Flirt Jeje Lopes bei "The 50" dabei. Darüber scheint der Influencer sich aber recht wenig Gedanken zu machen: Er weicht Vanessa den Abend kaum von der Seite.

Das Spiel Flaschendrehen wendet das Blatt dann am späteren Abend. Umut zieht die Karte Pflicht und bekommt von Alessia Herren (24) aufgetragen, Vanessa zu küssen. Das lässt er sich nicht zweimal sagen und schnappt sich seine überrumpelte Sitznachbarin. Bei dem leidenschaftlichen Kuss bekommt vor allem Jeje große Augen – aber eher vor Empörung, denn sie sitzt direkt gegenüber. "Ich finde es nicht cool, dass du das erstens direkt vor meiner Nase machst – ich sitze wirklich direkt vor dir, das macht man nicht. Und zweitens: Die sind beide zu mir gekommen und beide haben gesagt, sie sind Bros", ärgert sie sich im Interviewraum. Bei dem einen Kuss bleibt es aber nicht. Auf dem Rückweg zum Schloss küssen Vanessa und Umut sich auf der Wiese erneut.

Umut scheint richtig Spaß an seinem Flirt zu haben. "Vanessa und ich, wir mögen uns auf jeden Fall", grinst der 28-Jährige. Vanessa packt derweil das schlechte Gewissen, weil Jeje ihren Kuss mit ansehen musste. Doch das hält nur kurz, denn schließlich stellt sie fest, dass sie und Umut ja nur für das Spiel geknutscht haben – den Kuss auf der Wiese hat sie offenbar schon wieder vergessen. "Dann braucht man nicht Wahrheit oder Pflicht spielen. Entweder man spielt Wahrheit oder Pflicht oder man lässt das Game komplett bleiben. [...] Warum macht man da so ein Drama draus, es war ja kein gewollter Kuss. Das ist einfach nur ein Kuss wegen eines Spiels gewesen", meint der Reality-Neuzugang. Zudem habe Vanessa gar nicht richtig mitgemacht.

Amazon MGM Studios Umut Tekin und Vanessa Brahimi knutschen bei "The 50" 2026

Amazon MGM Studios Jeje Lopes' Promo-Bild für "The 50" 2026

IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025