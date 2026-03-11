Jana Ina Zarrella widmet Giovanni rührende Liebeserklärung

Jana Ina Zarrella (49) hat ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (48) zum 48. Geburtstag am 4. März eine rührende Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram teilte die Moderatorin eine persönliche Botschaft mit ihren Followern, in der sie in zehn Punkten auflistet, was sie an ihrem Mann besonders schätzt. Zu den Eigenschaften, die sie an Giovanni so liebt, zählen sein besonderer Humor, seine Disziplin und sein Dasein als Vater. Auch dass er seit über zwei Jahrzehnten ein echter Gentleman ist und ihr täglich die Autotür öffnet, erwähnt Jana Ina in ihrem emotionalen Beitrag. Der Post wird von zahlreichen gemeinsamen Fotos begleitet, die das Paar in verschiedenen Situationen zeigen – von glamourösen Momenten auf dem roten Teppich bis hin zu entspannten Familienurlauben.

Besonders persönlich wird der Beitrag durch charmante Details aus dem Alltag des Paares. "Du veränderst dich nicht und bleibst dir immer treu – und das gilt auch für dein italienisches Radio, das du bis heute täglich sehr laut hörst", schreibt Jana Ina über ihren Mann. Sie verrät außerdem, dass Giovanni laut singend durch das Haus geht und vergleicht seine Stärke und Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, liebevoll mit "Rocky Balboa". Auch Giovannis Aussehen kommt nicht zu kurz: "Und ganz ehrlich: Du siehst heißer aus denn je – je älter, desto besser", schwärmt die Moderatorin. Giovanni reagierte sichtlich bewegt auf die Worte seiner Frau und kommentierte: "Grazie amore mio". Auch sein Bruder Stefano Zarrella (35) gratulierte und betonte, dass er beide über alles liebe.

Jana Ina und Giovanni sind seit mehr als 20 Jahren ein Paar. Ihre Liebesgeschichte begann 2004, und bereits ein Jahr später, im September 2005, gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, deren Privatsphäre sie konsequent schützen und die sie aus der Öffentlichkeit heraushalten. Das Paar gilt als eines der bekanntesten der deutschen Unterhaltungsbranche und gibt seinen Fans bald noch tiefere Einblicke in ihr Leben: Für Netflix entsteht derzeit eine mehrteilige Doku-Serie über die Zarrellas, die Job, Familienleben und die Wurzeln des Paares beleuchten wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Podimo Stefano und Giovanni Zarrella