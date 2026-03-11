Laura Maria Rypa teilt Sonnenmomente mit Pietro im Urlaub

Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) genießen derzeit gemeinsame Zeit unter der Sonne von Mauritius. Die Influencerin teilte jetzt ein Video auf Instagram, in dem sie den sogenannten "Screensaver Trend" zeigen – umgeben von Palmen, Strand und strahlendem Sonnenschein. In dem Clip albern die beiden Eltern herum und machen verschiedene Hebefiguren. Zu dem Post schrieb Laura: "Screensaver-Trend … Mauritius-Edition. Zwei Eltern, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen." Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten: In nur dreißig Minuten sammelte der Beitrag über achttausend Reaktionen.

Zu dem kurzen Video setzte Laura außerdem ein paar Sonnen- und Palmen-Emojis und ließ so echte Urlaubsstimmung aufkommen. Der Clip kommt bei ihren Followern extrem gut an: In zahlreichen Kommentaren brachte die Community ihre Freude über die gemeinsamen Aufnahmen zum Ausdruck. "Ihr gehört einfach zusammen", schrieben begeisterte Follower unter das Video. Zudem hagelte es Herz-Emojis in allen Farben. Die Community feiert vor allem, wie lässig die beiden den "Screensaver Trend" interpretieren und dabei offensichtlich jede Menge Spaß miteinander haben. Schon zuvor teilte Laura traumhafte Urlaubsgrüße aus Mauritius.

Die Zeilen unter dem neuen Video setzen den Ton: Mit "Zwei Eltern, ein Team" und "Wir schaffen weiterhin Erinnerungen" unterstreicht Laura den Fokus auf das gemeinsame Elternsein und geteilte Momente. Persönliche Einblicke gehören bei der Influencerin seit Langem zum Markenzeichen, oft verpackt in humorvolle Clips, ruhige Strandsequenzen oder spontane Alltagsbilder. Auch Pietro zeigt sich in sozialen Netzwerken nahbar, wenn es um Familie und gemeinsame Zeit geht. Für viele Fans macht gerade diese Mischung aus Spaß, Vertrautheit und Urlaubsstimmung den Reiz der aktuellen Aufnahmen aus. So entsteht das Gefühl, bei einem privaten Album mitzublättern, während Laura und der Sänger die Sonne genießen und Erinnerungen festhalten, die noch lange nachklingen sollen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, März 2026

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025