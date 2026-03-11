Ex-Prinz Andrew soll unter Hausarrest auf Sandringham stehen

Ex-Prinz Andrew (66) soll sich aktuell auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk kaum noch frei bewegen dürfen: Laut dem Portal RadarOnline halten Palastinsider den Royal dort faktisch unter Hausarrest. Nachdem Andrew kürzlich seine langjährige Residenz Royal Lodge bei Windsor verlassen musste, lebt er nun zurückgezogen in einem Haus auf dem Anwesen seines Bruders König Charles (77). Der Monarch soll demnach bereit sein, den luxuriösen Lebensstil von Andrew weiterhin zu finanzieren – unter der Bedingung, dass der frühere Duke of York sich aus der Öffentlichkeit heraushält und Sandringham nicht verlässt.

Wie die Insider weiter berichten, habe Charles das klare Ziel, jede neue mediale Aufregung um seinen jüngeren Bruder zu verhindern. "Der König ist entschlossen zu verhindern, dass Andrews Bewegungen zu einem ständigen Medienspektakel werden", zitiert das Portal eine Quelle. Demnach gehe es dem Königshaus darum, Andrews Sichtbarkeit "auf allen Ebenen" zu reduzieren: Zugänge würden beschränkt, Sichtlinien blockiert, das Anwesen solle kein Anlaufpunkt für Fotografen werden. Andrew war am 19. Februar in seinem neuen Zuhause auf Sandringham von der Polizei festgenommen worden – laut Bericht wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt – und nach elf Stunden Verhör wieder freigelassen worden. Danach sei die Entscheidung gefallen, ihn noch strenger abzuschirmen.

Druck kam zuletzt auch aus dem Umfeld von Charlotte Manley. Die frühere Assistentin erklärte an ihrem Wohnort in Wiltshire: "Ich würde lieber mit der Polizei sprechen als mit der Presse", betonte sie laut Daily Mail, schränkte jedoch ein: "Nicht, dass ich ihnen viel zu erzählen hätte." Charlotte hatte Andrew auf zahlreichen Auslandsreisen begleitet und auch Zahlungen an Dienstleister im Palast abgewickelt – darunter einen Scheck über 86 Euro für eine südafrikanische Masseurin, deren Besuch von Ghislaine Maxwell (64) organisiert worden war. Über eines dieser Treffen berichtete die Masseurin rückblickend: "Ich kam in den Raum und Andrew stand dort in einem Bademantel. Nachdem er 'Hallo' gesagt hatte, verschwand er im Badezimmer und kam nackt zurück. Ich wandte meinen Blick ab und war ziemlich verlegen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll