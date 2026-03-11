Brooks Nader wird im Baywatch-Reboot zur neuen Pamela

In Los Angeles wird es wieder richtig sonnig und sexy: Die Kultserie Baywatch feiert ein TV-Comeback – und Brooks Nader (29) schlüpft dabei in den legendären roten Badeanzug von Pamela Anderson (58). Wie verschiedene US-Medien berichten, hat sich der Sender Fox das Sports-Illustrated-Model für das Reboot geschnappt. Brooks spielt in der neuen Hulu-Serie die taffe Rettungsschwimmer-Chefin Selene. An ihrer Seite steht Stephen Amell (44), der Hobie Buchannon verkörpert – den Sohn von Rettungsschwimmer-Legende Mitch, der einst von David Hasselhoff (73) gespielt wurde. Gedreht wird ab Frühjahr in Venice Beach. Die Ausstrahlung der zwölfteiligen Staffel ist für 2026/2027 geplant.

Schon vor Drehbeginn sorgt die Besetzung im Netz für Gesprächsstoff, weil Brooks vielerorts mit Pamela Anderson verglichen wird, die mit dem roten Badeanzug TV-Geschichte schrieb. Ein Nutzer brachte die Debatte auf X so auf den Punkt: "Sie wollen, dass Brooks die nächste Pamela wird – aber es gibt nur eine Pam!" Pamela wurde durch ihre Rolle in "Baywatch" zum weltweiten Star und prägte mit dem roten Badeanzug eine ganze Ära des Fernsehens. Brooks, die vor allem als Sports-Illustrated-Model bekannt wurde und sich auch als Social-Media-Star einen Namen machte, tritt somit in der Tat in große Fußstapfen.

Die Originalserie "Baywatch" lief ab 1989, wurde in über 200 Ländern ausgestrahlt und zur meistgesehenen Show der Welt. Im Reboot sollen die ikonischen Strandvibes von Malibu und Zuma Beach modern interpretiert werden – ohne den Bezug zur Originalserie vermissen zu lassen. Für eine extra Portion Nostalgie sorgt unter anderem David Chokachi (58). Der Originalstar kehrt für das Reboot zurück. Ob auch David Hasselhoff und Pamela Anderson zu sehen sein werden, ist bisher nicht bekannt. Die Kommentare auf X zeigen jedoch, dass sich viele Fans eine Rückkehr der Stars wünschen würden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles