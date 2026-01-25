Spoiler: Für diesen Star endet "The Beauty" in Folge zwei

Rebecca Hall (43) sorgt in Ryan Murphys (60) neuer FX-Serie "The Beauty" für den ersten großen Schockmoment: Bereits in der zweiten Folge verabschiedet sich die Schauspielerin von der Leinwandfigur, mit der sie das Publikum gerade erst für sich gewonnen hatte. Rebecca spielt zu Beginn die FBI-Agentin Jordan Bennett, die gemeinsam mit ihrem Kollegen den rätselhaften Beauty-Virus untersucht, der seine Opfer erst unwiderstehlich attraktiv macht und dann brutal dahinrafft. Als Jordan in einem Hotel einen heißen Flirt mit einem Fremden wagt, nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Am Ende der Episode kommt sie verjüngt aus einer mysteriösen Kapsel zurück, allerdings mit einem neuen Gesicht: Ab diesem Moment übernimmt "Arielle"-Star Jessica Alexander die Rolle. Doch ihr schnelles Serien-Aus hatte die Schauspielerin von Anfang an auf dem Plan. "Ich wusste es von Beginn an – noch bevor ich das Skript gelesen hatte", erklärt Rebecca im Interview mit Hollywood Reporter. Die Serie setze auf einen "sehr bewussten Köder-und-Wechsel-Moment, so eine Janet-Leigh-in-Psycho-Situation", wie sie es nennt.

Abseits des Twists steckt auch hinter den Kulissen eine persönliche Note. Rebecca beschreibt das seltene Gefühl, eine Figur sprichwörtlich weiterzureichen: "Es passiert nicht oft, dass man sich eine Rolle teilt", sagte sie dem Hollywood Reporter. Doch auf ihre Nachfolgerin ist Verlass: Jessica bringt eine Mischung aus düsterer Eleganz und Popkultur-Glanz in die Rolle – Eigenschaften, die sie schon in "Arielle" zeigte und die nun in der Hochglanz- und Schattenwelt von "The Beauty" ihren nächsten Auftritt bekommen.

Getty Images Jessica Alexander, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher und Rebecca Hall bei der UK-Premiere von "The Beauty"

Getty Images Rebecca Hall bei der Premiere von FXs "The Beauty" in Rom

Getty Images Schauspielerin Jessica Alexander bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York, Januar 2026