Edith Stehfest äußert sich zu einem Liebes-Comeback mit Eric

Edith Stehfest (30) hat in einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube klargestellt, wie es um ein mögliches Liebes-Comeback zu Eric Stehfest (36) steht. Nachdem der Schauspieler im September 2025 die Trennung des einstigen Traumpaares öffentlich gemacht hatte, sprach Edith nun offen darüber, ob sie sich eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Ex auf romantischer Ebene vorstellen könnte. Ihre Antwort fiel dabei eindeutig aus: "Das Liebes-Comeback ist ausgeschlossen." Dennoch schließt sie eine Zusammenarbeit mit Eric keineswegs aus – im Gegenteil. Sie könne sich sogar vorstellen, irgendwann gemeinsame Projekte mit ihm zu verwirklichen oder zusammen Musik zu machen.

Stattdessen setzt Edith auf ein anderes Comeback: ein starkes Miteinander als Familie. "Das Liebes-Comeback muss es geben, aber für uns als Familie auf einer anderen Ebene, das wird es geben. Da sind wir gerade dabei", betonte die Musikerin im Gespräch. Ihr Ziel sei es, eine erfolgreiche Elternbeziehung aufzubauen, bei der beide in dieselbe Richtung wachsen. "Das ist das Coolste, dass wir irgendwann sagen können: 'Eh Eric, lass uns doch einfach mal cool sein und auf dem roten Teppich High Five geben. Wir haben schon so viel geschafft, lass uns nicht aufeinander schießen, sondern in dieselbe Richtung wachsen'", erklärte Edith ihre Vision für die Zukunft.

Edith und Eric waren jahrelang ein Paar, heirateten und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Dass die beiden mittlerweile einen Wendepunkt in ihrer Co-Parenting-Beziehung erreicht haben, deutete sich bereits vor einigen Wochen an. Auf Instagram hatte die zweifache Mutter damals von einem positiven Erlebnis mit Eric berichtet und erklärt, dass sie für ihre Kinder ihre Egos zurückstellen müssen. "Ich hatte ein richtig krass schönes Erlebnis, weil Eric und ich einfach mal saucool waren und wir endlich mal gecheckt haben, dass wir für unsere Kinder unsere Egos runterschlucken müssen", erzählte die zweifache Mama voller Freude. Nach außen hin schien die Beziehung der beiden zeitweise von öffentlichen Konflikten geprägt gewesen zu sein, doch nun scheinen sie einen konstruktiven Weg gefunden zu haben, um gemeinsam für ihre Familie da zu sein.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige