Schock für Rihanna: Kinder & ASAP Rocky bei Schießerei dabei

Am Nachmittag des 8. März feuerte eine Frau mehrere Schüsse auf das Anwesen von Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) in Beverly Hills ab, während sich insgesamt etwa zehn Personen im Haus befanden. Staatsanwalt Nathan Hochman bestätigte gegenüber The U.S. Sun, dass die gesamte Familie zum Zeitpunkt der Tat auf dem Grundstück war. Neben Rihanna, ihren drei Kindern und dem Kindsvater soll auch die Mutter der Sängerin vor Ort gewesen sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Als mutmaßliche Schützin wurde die 35-jährige Ivanna Lisette Ortiz aus Florida identifiziert und festgenommen.

Laut den von The U.S. Sun eingesehenen Funkmitschnitten ging der Notruf kurz nach 13:15 Uhr Ortszeit ein. Ermittler gaben an, dass fünf bis sieben Schüsse das Tor des Grundstücks trafen, das Haupthaus jedoch nicht getroffen wurde. Zeugen berichteten der Polizei, dass die Schüsse aus einem Fahrzeug abgefeuert wurden, bevor die Verdächtige davonraste. Etwa 30 Minuten nach dem ersten Notruf wurde Ivanna auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Sherman Oaks festgenommen. Bei einer Durchsuchung ihres weißen Tesla Model 3 fanden die Beamten ein Sturmgewehr und sieben Patronenhülsen. Die Frau wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar.

Am 8. März war die Leitstelle alarmiert worden, nachdem etwa zehn Schüsse auf das Anwesen der Sängerin abgefeuert worden waren. Die Influencerin Ivanna soll offenbar seit Längerem eine Fixierung auf Rihanna gehabt haben. Sie postete angeblich über die Künstlerin in sozialen Medien und teilte Videos, in denen sie den Tod des Stars erwähnte. Die Vergangenheit der Verdächtigen wirft weitere Fragen auf: Der Anwalt ihres Ex-Mannes behauptete gegenüber TMZ, dass Ivanna vor 2023 nach Floridas Baker Act in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden war. Gerichtsdokumente zeigen zudem, dass ein Richter im April 2024 ihrem Ex-Mann das alleinige Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind zusprach und Ivanna jeglichen Kontakt zu dem Kind untersagte. Sie war zuvor auch wegen häuslicher Gewalt und Verstößen gegen Bewährungsauflagen verhaftet worden.

Imago Rihanna verlässt das Plaza Athénée in Paris, 24. Januar 2026

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

