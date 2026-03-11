Doku über WWII: Tom Hanks erfüllt sich persönlichen Traum

Tom Hanks (69) widmet sich einem Projekt, das ihm seit Jahrzehnten am Herzen liegt: Der Hollywoodstar präsentiert ab dem 26. Mai die monumentale Dokumentationsreihe "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" auf dem History Channel. Die Serie umfasst 20 Episoden und beleuchtet den folgenreichsten Konflikt der Menschheitsgeschichte aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts – vom Überfall auf Polen über die Schlacht von Stalingrad und die Landung in der Normandie bis in die Dschungel am Pazifik. Der zweifache Oscar-Preisträger nimmt die Zuschauer mit auf eine chronologische Reise durch die dunkelste Zeit der Geschichte. Die XL-Doku wird weltweit in 40 Sprachfassungen ausgestrahlt und ist auch über Prime Video verfügbar.

Die Serie zeigt nicht nur die großen Strategen wie Churchill, Roosevelt, Eisenhower, Stalin, Rommel oder Hitler, sondern rückt auch die einfachen Soldaten, Widerstandskämpfer und Familien an den Heimatfronten in den Mittelpunkt. Dabei werden seltene Archivaufnahmen präsentiert, teils bislang kaum veröffentlichtes Material. Führende Historiker ordnen die Ereignisse ein, unterstützt durch die Expertise des renommierten National WWII Museum in New Orleans. Tom produzierte die Serie gemeinsam mit Gary Goetzman und dem Pulitzer-Preisträger Jon Meacham. Für deutsche Fans besonders spannend: Toms legendäre deutsche Synchronstimme Joachim Tennstedt verleiht den dramatischen Bildern zusätzliche Wucht. Nach der Premiere am 26. Mai um 20.15 Uhr sind die Doppelfolgen jeweils freitags zu sehen.

Toms Faszination für historische Themen zieht sich durch seine gesamte Karriere. Bereits 1998 brachte er mit "Der Soldat James Ryan" die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eindrucksvoll ins Kino, später schuf er gemeinsam mit seinem Freund Steven Spielberg (79) Serien wie "Band of Brothers" fürs große Publikum. Auch aktuell ist der Schauspieler in einem historischen Projekt engagiert: Er verkörpert in dem Film "Lincoln in the Bardo" den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln. Bei dem Projekt, das sich derzeit in Produktion befindet, handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von George Saunders – eine Mischung aus Realfilm und Stop-Motion-Animation.

