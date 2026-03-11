Edith Stehfest ließ Eric nach der Trennung eiskalt abblitzen

Edith Stehfest (30) hat sich in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner erstmals ausführlich zur Trennung von Eric Stehfest (36) geäußert und dabei brisante Details offenbart. Eric habe sich lange gewünscht, dass sie wieder als Paar zusammenfinden, doch für Edith sei ein Comeback absolut nicht mehr infrage gekommen – sie ließ ihn abblitzen. Als Gründe nennt das Realitysternchen zu viel Last, die sie getragen habe, zu viele vergossene Tränen und ein tiefes Misstrauen, das sich zwischen ihnen aufgebaut habe. In dieser Phase hätten beide nicht gewusst, wo sie als Paar überhaupt stehen: ob sie Menschen seien, die als Team für die gemeinsamen Kinder funktionieren können, oder solche, die sich endgültig trennen und im Streit auseinandergehen.

Besonders emotional wird Edith im Interview, als Ramon sie direkt auf den Aufenthaltsort der Kids anspricht. Es sei eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens gewesen, die gemeinsamen Kinder zunächst bei Eric zu lassen. Das habe sie getan, um Eric zu helfen: Er habe damals psychisch stark zu kämpfen gehabt und die Kinder seien seine einzige Realität und sein Halt im Hier und Jetzt gewesen. Sie selbst sei für ihn in dieser Phase nur "ein negativer Trigger" gewesen, erklärt Edith. Um sich aus der Beziehung lösen zu können und gleichzeitig Eric nicht den Boden unter den Füßen wegzuziehen, habe sie entschieden, zu gehen und die Kinder bei ihm zu lassen.

Dass Edith und Eric eine besonders intensive Verbindung pflegten, machten beide immer wieder deutlich. Umso überraschender kam für Fans die Trennung des einstigen TV-Traumpaares, die Eric im September letzten Jahres bekanntgab. Nun zeigt Edith, wie viel persönliche Abwägung und Schmerz hinter der endgültigen Entscheidung steckten. Zwischen ihnen stand nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch ein gemeinsamer Alltag als Eltern. Ihr aktuelles Interview gibt nun vor allem Einblick in die emotionalen Prozesse, die sie als Paar und als Familie durchlaufen haben, und zeigt, wie sehr beide versucht haben, trotz des Liebesendes Verantwortung füreinander und für ihre Kinder zu übernehmen.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"